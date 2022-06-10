  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Франция
FIFA #3
 
Позже
Хорватия
FIFA #18
Прогнозы 46
Франция 89.1% (41)
X 2.2% (1)
Хорватия 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Хорватия
1.60
6.40
6.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Франция
Хорватия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:2
ЛНУ
4:2
ЧМПФ2
4:2
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 0.33
Рабио Адриен 1 0.33
Мбаппе Килиан 1 0.33
Нкунку Кристофер 0 0
Бен-Йеддер Виссам 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 1 0.33
Крамарич Андрей 1 (1) 0.33

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Будимир Анте 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1
Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Австрия 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Хорватия 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Франция 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 2 0 1 1 2 - 3 1
2. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1
3. Дания 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Хорватия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Франция 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.

    Главный судья: Гринфилд Орел

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Франция 89.1% (41)
    X 2.2% (1)
    Хорватия 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Хорватия
    1.60
    6.40
    6.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Франция - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Франция - Хорватия

    Исход игры
    Франция
    88.6% (39)
    Ничья
    2.3% (1)
    Хорватия
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (32)
    Меньше
    21.95% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    50% (22)
    2:0 Франция
    18.2% (8)
    3:1 Франция
    9.1% (4)
    3:2 Франция
    4.5% (2)
    1:2 Хорватия
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Франция
    Хорватия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     