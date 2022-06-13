Первый тайм

9' С угла поля навесил Забитцер на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу подальше от ворот Бойлесен.

8' Отобрал мяч на фланге Забитцер и покатил поперек на Вейманна, но с выстрелом последнего справился Шмейхель.

7' Ушел от соперника по флангу на скорости Кристенсен и подал на дальнюю штангу, где пробил головой Корнелиус, но мяч полетел выше ворот.

6' Убегал в штрафную соперника Корнелиус после заброса от Винда, но вовремя вернулся в оборону Траунер и отобрал мяч.

5' С правого фланга Сков-Ольсен навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Винд, но мяч полетел выше перекладины.

4' Прорвался в штрафную с фланга Сков-Ольсен и пробил с острого угла, но мяч полетел рядом с ближней штангой.