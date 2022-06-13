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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Дания
FIFA #10
0:0
Первый тайм: 7'
Австрия
FIFA #32
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 124
Дания 86.3% (107)
X 10.5% (13)
Австрия 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Австрия
3.55
3.80
4.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
20
Бойлесен
Николай
13
Кристенсен
Расмус
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
7
Йенсен
Матиас
5
Меле
Йоаким
19
Винд
Жонас
11
Сков-Ольсен
Андреас
21
Корнелиус
Андреас
1
Линднер
Хайнц
16
Триммель
Кристофер
2
Траунер
Гернот
3
Дансо
Кевин
22
Лазаро
Валентино
15
Виммер
Патрик
23
Шлагер
Ксавер
6
Зайвальд
Николас
9
Забитцер
Марсель
14
Калайджич
Саша
10
Вайманн
Андреас
Дания
3-4-1-2
Австрия
4-4-2

История личных встреч

Дания
Австрия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.25
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.25
Эриксен Кристиан 0 0
Меле Йоаким 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.25
Вайманн Андреас 1 0.25
Грегорич Михаэль 1 0.25
Забитцер Марсель 1 0.25
Шлагер Ксавер 1 0.25
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайнер Штефан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1
Австрия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2
Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:0 4 2 1 1 3 - 4 7
2. Дания 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Австрия 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
4. Франция 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:0 2 0 1 1 1 - 4 1
2. Дания 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Австрия 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Франция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Дания 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Австрия 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Франция 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Первый тайм
  • 9'
    С угла поля навесил Забитцер на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу подальше от ворот Бойлесен.
  • 8'
    Отобрал мяч на фланге Забитцер и покатил поперек на Вейманна, но с выстрелом последнего справился Шмейхель.
  • 7'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Кристенсен и подал на дальнюю штангу, где пробил головой Корнелиус, но мяч полетел выше ворот.
  • 6'
    Убегал в штрафную соперника Корнелиус после заброса от Винда, но вовремя вернулся в оборону Траунер и отобрал мяч.
  • 5'
    С правого фланга Сков-Ольсен навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Винд, но мяч полетел выше перекладины.
  • 4'
    Прорвался в штрафную с фланга Сков-Ольсен и пробил с острого угла, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 3'
    Сместился с фланга Лазаро в штрафную и покатил под удар Калайджичу, который пробил в падении, но Шмейхель в падении спас свою команду.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Дания 0:0 Австрия онлайн

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Прогнозы на матч Дания 0:0 Австрия

Исход игры
Дания
86.4% (108)
Ничья
10.4% (13)
Австрия
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
2:1 Дания
40.8% (51)
1:0 Дания
16% (20)
2:0 Дания
14.4% (18)
1:1 Ничья
8% (10)
3:1 Дания
4.8% (6)
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Дания
Австрия
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