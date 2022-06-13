Стадион: Паркен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
19
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Сков РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дания
Австрия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.5
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.25
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1
|0.25
|Вайманн Андреас
|1
|0.25
|Грегорич Михаэль
|1
|0.25
|Забитцер Марсель
|1
|0.25
|Шлагер Ксавер
|1
|0.25
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1
Австрия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2
Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
Прогнозы на матч Дания 0:0 Австрия
Исход игры
Дания
86.4% (108)
Ничья
10.4% (13)
Австрия
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
2:1 Дания
40.8% (51)
1:0 Дания
16% (20)
2:0 Дания
14.4% (18)
1:1 Ничья
8% (10)
3:1 Дания
4.8% (6)
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