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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Дания
FIFA #10
 
Позже
Австрия
FIFA #32
Прогнозы 44
Дания 84.1% (37)
X 11.4% (5)
Австрия 4.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Австрия
3.35
3.55
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания
Австрия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.67
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.33
Эриксен Кристиан 0 0
Меле Йоаким 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.33
Вайманн Андреас 1 0.33
Грегорич Михаэль 1 0.33
Забитцер Марсель 1 0.33
Шлагер Ксавер 1 0.33
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайнер Штефан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0
Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1
Австрия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2
Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Австрия 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Хорватия 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Франция 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 2 0 1 1 2 - 3 1
2. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1
3. Дания 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Хорватия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Франция 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Дания 84.1% (37)
    X 11.4% (5)
    Австрия 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Австрия
    3.35
    3.55
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дания - Австрия онлайн

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    Прогнозы на матч Дания - Австрия

    Исход игры
    Дания
    85.7% (36)
    Ничья
    9.5% (4)
    Австрия
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    50% (21)
    2:0 Дания
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    1:0 Дания
    9.5% (4)
    3:1 Дания
    7.1% (3)
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    Дания
    Австрия
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