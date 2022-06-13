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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Азербайджан
FIFA #119
 
Позже
Беларусь
FIFA #95
Прогнозы 127
Азербайджан 38.6% (49)
X 45.7% (58)
Беларусь 15.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Беларусь
2.90
2.96
3.70
Все Коэффициенты
Новости
12
Магомедалиев
Шахрудин
18
Гусейнов
Джалал
4
Мустафазаде
Бахлул
15
Гусейнов
Бадави
13
Гусейнов
Аббас
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
20
Алмейда
Ричард
3
Салахлы
Азер
9
Дадашов
Ренат
11
Шейдаев
Рамиль
12
Павлюченко
Павел
8
Шевченко
Глеб
6
Политевич
Сергей
4
Хадаркевич
Руслан
2
Печенин
Кирилл
9
Эбонг
Макс
14
Яблонский
Евгений
3
Бочеров
Валерий
5
Малькевич
Владислав
21
Климович
Владислав
10
Бахар
Иван
Азербайджан
3-5-2
Беларусь
4-4-1-1

История личных встреч

Азербайджан
Беларусь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ТМС
1:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малькевич Владислав 1 0.33
Громыко Валерий 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Гисмат 0 1
Паскуаль Эдди 1 0
Салахлы Азер 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гараев Гара 1 0
Эмрели Махир 1 0
Гусейнов Джалал 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юденков Руслан 1 0
Бегунов Роман 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Эбонг Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1
Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0
Беларусь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1
Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 2:1 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Словакия 1:2 4 2 0 2 3 - 3 6
3. Беларусь 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Азербайджан 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Беларусь 3 0 2 1 1 - 2 2
3. Словакия 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Азербайджан 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 1:2 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Казахстан 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Азербайджан 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2022, осталось 31 минуту.



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    • Прогнозы 127
    Азербайджан 38.6% (49)
    X 45.7% (58)
    Беларусь 15.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Беларусь
    2.90
    2.96
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Азербайджан - Беларусь онлайн

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    Прогнозы на матч Азербайджан - Беларусь

    Исход игры
    Азербайджан
    38.6% (49)
    Ничья
    45.7% (58)
    Беларусь
    15.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.74% (17)
    Меньше
    84.26% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    56.48% (61)
    Нет
    43.52% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (44)
    1:0 Азербайджан
    23.6% (30)
    2:1 Азербайджан
    7.9% (10)
    0:0 Ничья
    7.9% (10)
    0:1 Беларусь
    4.7% (6)
    1:2 Беларусь
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Азербайджан
    Беларусь
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