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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Армения
FIFA #89
1:0
Первый тайм: 11'
Шотландия
FIFA #42
0'
1:0
7' Гол
Бичахчян Ваан

Ход матча

7'
Бичахчян Ваан
(Барсегян Тигран)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 139
Армения 24.5% (34)
X 20.9% (29)
Шотландия 54.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Шотландия
6.50
4.00
1.78
Все Коэффициенты
Новости
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
15
Мкоян
Грайр
3
Ароян
Вараздат
2
Оганесян
Арман
20
Дашян
Артак
7
Байрамян
Хорен
5
Григорян
Артак
8
Сперцян
Эдуард
23
Бичахчян
Ваан
11
Барсегян
Тигран
1
Гордон
Крейг
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
4
Мактоминай
Скотт
2
Паттерсон
Нэйтан
8
Макгрегор
Каллум
14
Гилмор
Билли
15
Тэйлор
Грэг
17
Армстронг
Стюарт
7
Макгинн
Джон
10
Адамс
Че
Армения
5-3-2
Шотландия
3-4-2-1

История личных встреч

Армения
Шотландия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 1 0.33
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккена Скотт 1 0.5
Ралстон Энтони 1 0.5
Армстронг Стюарт 0 0
Макгинн Джон 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Вбеймар 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгрегор Каллум 1 0
Кристи Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0
Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1
Шотландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2
Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Армения 1:0 4 2 0 2 2 - 5 6
3. Ирландия 3 1 0 2 3 - 2 3
4. Шотландия 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Украина 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ирландия 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Шотландия 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шотландия 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
3. Армения 1:0 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    11'
    Гилмор исполнил первый угловой удар в матче. Армяне выбили мяч на чужую половину поля.
  • Опасный момент
    10'
    Удар Макгинна слева с линии штрафной площади под перекладину Юрченко парировал.
  • 9'
    Шотландцы забрали мяч и большими силами отправились к чужим воротам.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БИЧАХЧЯН!!! Барсегян справа ушёл от Хэнли, вошёл в штрафную площадь и прострелил на Бияахчяна, который в касание пробил по воротам.
  • 6'
    Ароян не позволил Армстронгу слева доставить мяч к воротам.
  • 5'
    Армстронг слева сместился в центр, где его удар с двадцати двух метров соперники заблокировали.
  • 4'
    Армяне в первые минуты встречи больше контролируют мяч, но угроз воротам соперников не создают.
  • 3'
    Берсегян на правом фланге не смог оторваться от соперника и упустил мяч за пределы поля.
  • 2'
    Сборная Армении играет в красной форме, сборная Шотландии - в светло-голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Республиканском стадионе!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Армения 1:0 Шотландия

Исход игры
Армения
25.4% (36)
Ничья
20.4% (29)
Шотландия
54.2% (77)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:2 Шотландия
26.1% (37)
1:1 Ничья
17.6% (25)
0:1 Шотландия
14.8% (21)
2:1 Армения
5.6% (8)
0:2 Шотландия
4.2% (6)
1:0 Армения
3.5% (5)
1:3 Шотландия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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