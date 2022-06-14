Первый тайм

11' Гилмор исполнил первый угловой удар в матче. Армяне выбили мяч на чужую половину поля.

10' Удар Макгинна слева с линии штрафной площади под перекладину Юрченко парировал.

9' Шотландцы забрали мяч и большими силами отправились к чужим воротам.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БИЧАХЧЯН!!! Барсегян справа ушёл от Хэнли, вошёл в штрафную площадь и прострелил на Бияахчяна, который в касание пробил по воротам.

6' Ароян не позволил Армстронгу слева доставить мяч к воротам.

5' Армстронг слева сместился в центр, где его удар с двадцати двух метров соперники заблокировали.