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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Армения
FIFA #89
 
Позже
Шотландия
FIFA #42
Прогнозы 48
Армения 39.6% (19)
X 16.7% (8)
Шотландия 43.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Шотландия
7.00
4.10
1.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Армения
Шотландия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 1 0.33
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккена Скотт 1 0.5
Ралстон Энтони 1 0.5
Армстронг Стюарт 0 0
Макгинн Джон 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Вбеймар 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгрегор Каллум 1 0
Кристи Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0
Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1
Шотландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2
Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Армения 3 1 0 2 1 - 5 3
3. Ирландия 3 1 0 2 3 - 2 3
4. Шотландия 2 1 0 1 2 - 3 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шотландия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Армения 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия 2 1 0 1 3 - 1 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шотландия 1 0 0 1 0 - 3 0
3. Армения 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.

    Главный судья: Дабанович Никола

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Армения 39.6% (19)
    X 16.7% (8)
    Шотландия 43.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Шотландия
    7.00
    4.10
    1.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Армения - Шотландия онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Шотландия

    Исход игры
    Армения
    39.6% (19)
    Ничья
    16.7% (8)
    Шотландия
    43.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (17)
    Меньше
    45.16% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (22)
    Нет
    29.03% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Шотландия
    22.9% (11)
    0:1 Шотландия
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:1 Армения
    8.3% (4)
    1:0 Армения
    4.2% (2)
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    Армения
    Шотландия
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