Стадион: Рейнпарк
Позже
11
Бек
Никлас
14
Майер
Ливио
10
Фрик
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бек НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоНападающий
-
10 Фрик НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йонас Хилти
-
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
История личных встреч
Лихтенштейн
Латвия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Ливио
|1
|0.33
|Фрик Ноа
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|1
|Гутковский Владислав
|2
|0.67
|Робертс Улдрикис
|2
|0.67
|Зюзин Артур
|1
|0.33
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грабер Лукас
|2
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1
Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0
Латвия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1
Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Молдова
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Андорра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Андорра
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Лихтенштейн - Латвия
Исход игры
Лихтенштейн
6.1% (7)
Ничья
11.3% (13)
Латвия
82.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
37.04% (40)
Нет
62.96% (68)
Популярный счёт
0:2 Латвия
27% (31)
0:1 Латвия
26.1% (30)
1:2 Латвия
20.9% (24)
1:1 Ничья
8.7% (10)
1:0 Лихтенштейн
3.5% (4)
2:1 Лихтенштейн
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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