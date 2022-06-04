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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Лихтенштейн
FIFA #190
 
Позже
Латвия
FIFA #136
Прогнозы 32
Лихтенштейн 9.4% (3)
X 12.5% (4)
Латвия 78.1% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Латвия
9.90
9.70
1.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лихтенштейн
Латвия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ЧЕ2(2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ливио 1 0.33
Фрик Ноа 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 3 (1) 1
Гутковский Владислав 2 0.67
Робертс Улдрикис 2 0.67
Зюзин Артур 1 0.33
Савалниекс Робертс 0 0
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грабер Лукас 2 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Майер Ливио 1 0
Бек Никлас 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1
Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0
Латвия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1
Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Молдова 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Андорра 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Лихтенштейн 3 0 0 3 1 - 5 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Латвия 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Лихтенштейн 9.4% (3)
    X 12.5% (4)
    Латвия 78.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лихтенштейн
    Ничья
    Латвия
    9.90
    9.70
    1.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лихтенштейн - Латвия онлайн

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    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Латвия

    Исход игры
    Лихтенштейн
    9.4% (3)
    Ничья
    12.5% (4)
    Латвия
    78.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.48% (11)
    Меньше
    64.52% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    45.16% (14)
    Нет
    54.84% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Латвия
    28.1% (9)
    0:1 Латвия
    25% (8)
    0:2 Латвия
    21.9% (7)
    1:1 Ничья
    9.4% (3)
    1:0 Лихтенштейн
    6.3% (2)
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    Лихтенштейн
    Латвия
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