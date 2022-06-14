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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Англия
FIFA #5
 
Позже
Венгрия
FIFA #43
1
Ремсдейл
Аарон
2
Уокер
Кайл
6
Гехи
Марк
5
Стоунс
Джон
3
Джеймс
Рис
II
8
Галлахер
Конор
4
Филлипс
Кэлвин
10
Беллингем
Джуд
11
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
7
Боуэн
Джаррод
1
Дибус
Денеш
2
Ланг
Адам
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
5
Фиоло
Оттила
13
Шефер
Андраш
17
Стайлс
Каллум
18
Надь
Жолт
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
9
Салаи
Адам
Англия
4-3-3
Венгрия
3-4-2-1

История личных встреч

Англия
Венгрия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 0.33
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Надь Жолт 1 0.33
Собослаи Доминик 1 (1) 0.33
Шаллаи Роланд 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Грилиш Джек 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулачи Петер 2 0
Шефер Андраш 2 0
Шаллаи Роланд 1 0
Адам Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0
Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0
Венгрия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1
Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Венгрия 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Германия 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Англия 3 0 2 1 1 - 2 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Венгрия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Англия 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Италия 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Венгрия 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 9 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Англия 90.4% (122)
    X 3.7% (5)
    Венгрия 5.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Венгрия
    10.00
    6.00
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Англия - Венгрия онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Венгрия

    Исход игры
    Англия
    89.7% (122)
    Ничья
    3.7% (5)
    Венгрия
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    34.26% (37)
    Нет
    65.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    33.8% (46)
    2:1 Англия
    16.2% (22)
    3:1 Англия
    9.6% (13)
    1:0 Англия
    9.6% (13)
    3:0 Англия
    6.6% (9)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Венгрия
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