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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Румыния
FIFA #41
 
Позже
Черногория
FIFA #73
Прогнозы 116
Румыния 75.9% (88)
X 17.2% (20)
Черногория 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Черногория
5.15
3.60
5.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Ницэ
Флорин
4
Маня
Кристьян
6
Кирикеш
Влад
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
14
Марин
Мариус
10
Максим
Александру
21
Штефэнеску
Мариус
9
Пушкаш
Георге
13
Михэйлэ
Валентин
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
16
Йовович
Владимир
19
Шчекич
Александар
10
Янкович
Марко
18
Савичевич
Вукан
9
Мугоша
Стефан
14
Крстович
Никола
Румыния
4-3-3
Черногория
4-4-2

История личных встреч

Румыния
Черногория

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
0:1
ЛНУ
0:0
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банку Никусор 1 0.33
Пушкаш Георге 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 1 0.33
Вукчевич Марко 1 0.33
Марушич Адам 1 0.33
Хакшабанович Сеад 0 0
Крстович Никола 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ницэ Флорин 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Банку Никусор 1 0
Бурка Андрей 1 0
Eduard Iordanescu 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божович Драшко 1 0
Марушич Адам 1 0
Йовович Владимир 1 0
Шипчич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2
Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1
Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0
Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Финляндия 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Черногория 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Румыния 3 1 0 2 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Босния и Герцеговина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Румыния 1 1 0 0 1 - 0 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0
3. Финляндия 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Черногория 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Отправляемся с Вами на матч Лиги Наций между сборными Румынии и Черногории. Комментировать буду я, Егор Филатов. Устраиваемся поудобней, будет жарко. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 10 минут.

    Главный судья: Joao Pinheiro

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 116
Румыния 75.9% (88)
X 17.2% (20)
Черногория 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Черногория
5.15
3.60
5.13
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Румыния - Черногория онлайн

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Прогнозы на матч Румыния - Черногория

Исход игры
Румыния
75.7% (87)
Ничья
17.4% (20)
Черногория
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.32% (41)
Меньше
61.68% (66)
Обе команды забьют
Да
53.27% (57)
Нет
46.73% (50)
Популярный счёт
1:0 Румыния
34.8% (40)
2:1 Румыния
29.6% (34)
1:1 Ничья
13.9% (16)
2:0 Румыния
5.2% (6)
0:1 Черногория
2.6% (3)
1:2 Черногория
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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