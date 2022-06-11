Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
Позже
История личных встреч
Румыния
Черногория
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банку Никусор
|1
|0.33
|Пушкаш Георге
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|1
|0.33
|Вукчевич Марко
|1
|0.33
|Марушич Адам
|1
|0.33
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Eduard Iordanescu
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божович Драшко
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2
Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1
Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0
Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Черногория
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Румыния
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Румыния
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|3.
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Черногория
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Румыния - Черногория
Исход игры
Румыния
71.9% (23)
Ничья
25% (8)
Черногория
3.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (14)
Меньше
54.84% (17)
Обе команды забьют
Да
61.29% (19)
Нет
38.71% (12)
Популярный счёт
2:1 Румыния
34.4% (11)
1:0 Румыния
31.3% (10)
1:1 Ничья
15.6% (5)
2:2 Ничья
6.3% (2)
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