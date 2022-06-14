Стадион: Gursel Aksel Stadium
22
Айхан
Кан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
21 Чукур ТиагоНападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
12 Плукас ИгнасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
История личных встреч
Турция
Литва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|4 (1)
|1.33
|Дервисоглу Халил
|2
|0.67
|Синик Догукан
|2
|0.67
|Акгюн Юнус
|1
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.33
|Юндер Дженгиз
|1
|0.33
|Демирал Мерих
|1
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.33
|Ласицкас Юстас
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Мегелайтис Линас
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3
Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3
Литва
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0
Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|3
|3
|0
|0
|12 - 0
|9
|2.
|Люксембург
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Фарерские острова
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Литва
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Прогнозы на матч Турция - Литва
Исход игры
Турция
99.2% (118)
Ничья
0.8% (1)
Литва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
13.76% (15)
Нет
86.24% (94)
Популярный счёт
3:0 Турция
37.8% (45)
2:0 Турция
23.5% (28)
4:0 Турция
10.1% (12)
3:1 Турция
5.9% (7)
2:1 Турция
3.4% (4)
1:0 Турция
2.5% (3)
5:0 Турция
2.5% (3)
6:0 Турция
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!