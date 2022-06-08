  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Турция
FIFA #39
 
Позже
Литва
FIFA #135
Прогнозы 32
Турция 100% (32)
X 0% (0)
Литва 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Литва
1.08
13.00
40.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Турция
Литва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 4 (1) 1.33
Дервисоглу Халил 2 0.67
Синик Догукан 2 0.67
Акгюн Юнус 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.33
Юндер Дженгиз 1 0.33
Демирал Мерих 1 0.33
Актюркоглу Мухаммед 0 0
Унал Энес 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.33
Ласицкас Юстас 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 2 0
Климавичюс Линас 1 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Мегелайтис Линас 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3
Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3
Литва
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0
Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 3 3 0 0 12 - 0 9
2. Люксембург 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Фарерские острова 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Литва 3 0 0 3 1 - 10 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фарерские острова 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0
4. Литва 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Литва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Турция 100% (32)
    X 0% (0)
    Литва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Литва
    1.08
    13.00
    40.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Турция - Литва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Турция - Литва

    Исход игры
    Турция
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Литва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.74% (21)
    Меньше
    32.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    16.13% (5)
    Нет
    83.87% (26)
    Популярный счёт
    3:0 Турция
    37.5% (12)
    2:0 Турция
    31.3% (10)
    4:0 Турция
    9.4% (3)
    3:1 Турция
    9.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Турция
    Литва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     