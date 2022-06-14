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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Босния и Герцеговина
FIFA #56
 
Позже
Финляндия
FIFA #60
Прогнозы 115
Босния и Герцеговина 60.9% (70)
X 26.1% (30)
Финляндия 13% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Финляндия
5.00
3.80
4.99
Все Коэффициенты
Новости
12
Шехич
Ибрагим
20
Стеванович
Мирослав
16
Ахмедходжич
Анел
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Колашинац
Сеад
17
Менало
Лука
21
Прчич
Саньин
10
Пьянич
Миралем
8
Крунич
Раде
11
Джеко
Эдин
15
Дулевич
Харис
1
Градецки
Лукаш
21
Сойсало
Микаэль
16
Ниссилья
Урхо
5
Тенхо
Миро
15
Вяйсянен
Саули
3
Йенсен
Ричард
22
Нисканен
Ильмари
13
Лингман
Лукас
11
Шуллер
Расмус
9
Кялльман
Беньямин
10
Пукки
Теэму
Босния и Герцеговина
4-3-3
Финляндия
5-3-2

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Финляндия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
ОМЧ2Е
1:3
ОМЧ2Е
2:2
Е2
4:1
Е2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.67
Менало Лука 1 0.33
Джеко Эдин 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.67
Пукки Теэму 1 (1) 0.33
Лингман Лукас 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьянич Миралем 1 0
Прчич Саньин 1 0
Хотич Дино 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Дулевич Харис 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алхо Николай 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Лам Томас 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Иванов Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0
Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1
Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2
Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Финляндия 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Черногория 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Румыния 3 1 0 2 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Босния и Герцеговина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Румыния 1 1 0 0 1 - 0 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0
3. Финляндия 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Черногория 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 9 минут.

    Главный судья: Кабаков Георгий

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 115
    Босния и Герцеговина 60.9% (70)
    X 26.1% (30)
    Финляндия 13% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Финляндия
    5.00
    3.80
    4.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Финляндия онлайн

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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Финляндия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    61.2% (71)
    Ничья
    25.9% (30)
    Финляндия
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    69.72% (76)
    Нет
    30.28% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    31% (36)
    1:0 Босния и Герцеговина
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    1:2 Финляндия
    8.6% (10)
    0:1 Финляндия
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Финляндия
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