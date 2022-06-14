Стадион: Билино Поле
17
Менало
Лука
21
Прчич
Саньин
11
Джеко
Эдин
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Менало ЛукаПолузащитник
-
21 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Финляндия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.67
|Менало Лука
|1
|0.33
|Джеко Эдин
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.67
|Пукки Теэму
|1 (1)
|0.33
|Лингман Лукас
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Дулевич Харис
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алхо Николай
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Лам Томас
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0
Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1
Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2
Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Черногория
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Румыния
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Румыния
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|3.
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Черногория
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Финляндия
Исход игры
Босния и Герцеговина
61.2% (71)
Ничья
25.9% (30)
Финляндия
12.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
2:1 Босния и Герцеговина
31% (36)
1:0 Босния и Герцеговина
25.9% (30)
1:1 Ничья
23.3% (27)
1:2 Финляндия
8.6% (10)
0:1 Финляндия
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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