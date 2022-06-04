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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Люксембург
FIFA #94
 
Позже
Фарерские острова
FIFA #116
Прогнозы 32
Люксембург 81.3% (26)
X 12.5% (4)
Фарерские острова 6.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Фарерские острова
1.48
4.30
8.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Люксембург
Фарерские острова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 2 0.67
Родригес Жерсон 1 (1) 0.33
Олесен Матиас 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Якуп 1 0.33
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.33
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Феро Одмар 2 0
Ватнхамар Сольви 0 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0
Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1
Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 3 3 0 0 12 - 0 9
2. Люксембург 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Фарерские острова 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Литва 3 0 0 3 1 - 10 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фарерские острова 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0
4. Литва 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Фарерские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Люксембург 81.3% (26)
    X 12.5% (4)
    Фарерские острова 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Фарерские острова
    1.48
    4.30
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люксембург - Фарерские острова онлайн

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    Прогнозы на матч Люксембург - Фарерские острова

    Исход игры
    Люксембург
    81.3% (26)
    Ничья
    12.5% (4)
    Фарерские острова
    6.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.48% (11)
    Меньше
    64.52% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (13)
    Нет
    58.06% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Люксембург
    25% (8)
    1:0 Люксембург
    25% (8)
    2:1 Люксембург
    21.9% (7)
    1:1 Ничья
    9.4% (3)
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    Люксембург
    Фарерские острова
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