Стадион: Stade de Luxembourg
История личных встреч
Люксембург
Фарерские острова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|2
|0.67
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.33
|Олесен Матиас
|0
|0
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Якуп
|1
|0.33
|Давидсен Вильормур
|1 (1)
|0.33
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|1
|1
|Феро Одмар
|2
|0
|Ватнхамар Сольви
|0
|1
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0
Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1
Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|3
|3
|0
|0
|12 - 0
|9
|2.
|Люксембург
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Фарерские острова
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Литва
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Прогнозы на матч Люксембург - Фарерские острова
Исход игры
Люксембург
81.3% (26)
Ничья
12.5% (4)
Фарерские острова
6.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.48% (11)
Меньше
64.52% (20)
Обе команды забьют
Да
41.94% (13)
Нет
58.06% (18)
Популярный счёт
2:0 Люксембург
25% (8)
1:0 Люксембург
25% (8)
2:1 Люксембург
21.9% (7)
1:1 Ничья
9.4% (3)
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