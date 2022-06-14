—

Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча четвёртого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Германии сыграет дома со сборной Италии. Трансляцию для вас проведёт Михаил Белобородов.