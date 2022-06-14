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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Германия
FIFA #12
 
Позже
Италия
FIFA #4
1
Нойер
Мануэль
16
Клостерманн
Лукас
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
3
Раум
Давид
21
Гюндоган
Илкай
6
Киммих
Йозуа
18
Хофманн
Йонас
13
Мюллер
Томас
19
Сане
Лерой
9
Вернер
Тимо
1
Доннарумма
Джанлуиджи
6
Калабрия
Давиде
5
Манчини
Джанлука
23
Бастони
Алессандро
3
Спинаццола
Леонардо
21
Фраттези
Давиде
16
Кристанте
Бриан
18
Барелла
Николо
17
Политано
Маттео
22
Распадори
Джакомо
11
Ньонто
Вильфред
Германия
4-2-3-1
Италия
4-3-3

История личных встреч

Германия
Италия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:0
Е2
1:1
ТМС
4:1
ТМС
1:1
ММ
0:1
Е2
1:2
ТМС
1:1
КЛ
6:6

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 2 0.67
Киммих Йозуа 1 0.33
Шлоттербек Нико 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.67
Барелла Николо 1 0.33
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0
Ньонто Вильфред 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 0
Вернер Тимо 1 0
Керер Тило 1 0
Хаверц Кай 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Голландия - Германия 1:1
Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1
Италия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3
Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Венгрия 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Германия 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Англия 3 0 2 1 1 - 2 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Венгрия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Англия 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Италия 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Венгрия 1 0 0 1 1 - 2 0
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча четвёртого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Германии сыграет дома со сборной Италии. Трансляцию для вас проведёт Михаил Белобородов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 9 минут.

    Главный судья: Ковач Иштван

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Прогнозы 132
Германия 68.9% (91)
X 25.8% (34)
Италия 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Италия
1.90
5.35
5.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Германия - Италия онлайн

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Прогнозы на матч Германия - Италия

Исход игры
Германия
68.9% (91)
Ничья
25.8% (34)
Италия
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
2:1 Германия
38.6% (51)
1:1 Ничья
18.2% (24)
1:0 Германия
9.8% (13)
2:0 Германия
4.5% (6)
3:2 Германия
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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