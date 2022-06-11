Стадион: Боруссия Парк
История личных встреч
Германия
Италия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|2
|0.67
|Киммих Йозуа
|1
|0.33
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.67
|Барелла Николо
|1
|0.33
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
|Ньонто Вильфред
|0
|0
Карточки
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Голландия - Германия 1:1
Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1
Италия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3
Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3
Лига A. Группа 3
Лига A. Группа 3
Прогнозы на матч Германия - Италия
Исход игры
Германия
81.3% (26)
Ничья
15.6% (5)
Италия
3.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (23)
Меньше
25.81% (8)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
2:1 Германия
56.3% (18)
3:2 Германия
9.4% (3)
1:0 Германия
6.3% (2)
2:0 Германия
6.3% (2)
0:0 Ничья
6.3% (2)
1:1 Ничья
6.3% (2)
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