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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Второй тайм: 69'
Орландо Сити
0'
6' Желтая карточка
Янссон Робин
1:0
22' Гол
Хиль Карлес
24' Желтая карточка
Каптум Вилфрид
27' Желтая карточка
Фаррелл Эндрю
1:1
35' Гол
Янссон Робин
44' Желтая карточка
Малрейни Джейк
56' Желтая карточка
Dylan Borrero
60' Желтая карточка
Джонс Дехуан
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
5
Каптум
Вилфрид
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
27
Dylan
Borrero
7
Боу
Густаво
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
23
Малрейни
Джейк
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
7
Пато
Алешандре
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.47
Хиль Карлес 4 (3) 0.27
Бай Брэндон 2 0.13
Ллетгет Себастьян 2 0.13
Боатенг Эммануль II 2 0.13
Боу Густаво 2 (1) 0.13
Джонс Дехуан 1 0.07
Алтидор Жози 1 0.07
Макнамара Томас 1 0.07
Полстер Мэтт 1 0.07
Ренникс Джастин 1 0.07
Ривера Дамьен 1 0.07
Dylan Borrero 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 4 0.27
Пато Алешандре 2 0.13
Урсо Жуниор 2 0.13
Торрес Факундо 2 0.13
Тейшейра Руан 2 0.13
Моутинью Жоау 2 0.13
Янссон Робин 1 0.07
Смит Кайл 1 0.07
Шлегель Родриго 1 0.07
Мишель Бенжи 1 0.07
Перейра Маурисио 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Букса Адам 2 1
Фаррелл Эндрю 3 0
Макнамара Томас 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Кесслер Генри 3 0
Боу Густаво 2 0
Бай Брэндон 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 8 1
Шлегель Родриго 4 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Гальесе Педро 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Смит Кайл 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
45%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
86%
4
57%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
5
56%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
25%
4
31%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
16%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
6
35%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
28%
1
6%
61-75
5
20%
1
6%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
35%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 15 6 5 4 24 - 17 23
5. Орландо Сити 1:1 15 6 4 5 18 - 21 22
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 15 5 5 5 25 - 25 20
7. Шарлотт 15 6 1 8 15 - 18 19
8. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
13. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
14. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 17 - 15 23
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 13 6 1 6 19 - 16 19
8. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Ванкувер Уайткэпс 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 3 6 6 25 - 32 15
13. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
5. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
6. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
10. Орландо Сити 1:1 7 3 0 4 9 - 13 9
11. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
13. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 6 4 0 2 12 - 6 12
9. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 0 3 9 - 9 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Орландо Сити 1:1 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 7 0 1 6 4 - 13 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 8 1 0 7 5 - 20 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 2 5 8 - 16 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Малрейни Джейк получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Орландо Сити
2.90
4.35
4.84
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Орландо Сити онлайн

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