Стадион: Джилетт
1:1
Второй тайм: 69'
0'
6' Желтая карточкаЯнссон Робин
1:0
22' ГолХиль Карлес
24' Желтая карточкаКаптум Вилфрид
27' Желтая карточкаФаррелл Эндрю
1:1
35' ГолЯнссон Робин
44' Желтая карточкаМалрейни Джейк
56' Желтая карточкаDylan Borrero
60' Желтая карточкаДжонс Дехуан
Ход матча
6'
22'
1:0
24'
27'
35'
1:1
44'
56'
60'
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.47
|Хиль Карлес
|4 (3)
|0.27
|Бай Брэндон
|2
|0.13
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.13
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.13
|Боу Густаво
|2 (1)
|0.13
|Джонс Дехуан
|1
|0.07
|Алтидор Жози
|1
|0.07
|Макнамара Томас
|1
|0.07
|Полстер Мэтт
|1
|0.07
|Ренникс Джастин
|1
|0.07
|Ривера Дамьен
|1
|0.07
|Dylan Borrero
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|4
|0.27
|Пато Алешандре
|2
|0.13
|Урсо Жуниор
|2
|0.13
|Торрес Факундо
|2
|0.13
|Тейшейра Руан
|2
|0.13
|Моутинью Жоау
|2
|0.13
|Янссон Робин
|1
|0.07
|Смит Кайл
|1
|0.07
|Шлегель Родриго
|1
|0.07
|Мишель Бенжи
|1
|0.07
|Перейра Маурисио
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Фаррелл Эндрю
|3
|0
|Макнамара Томас
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Боу Густаво
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|8
|1
|Шлегель Родриго
|4
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
45%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
86%
4
57%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
5
56%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
25%
4
31%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
16%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
6
35%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
28%
1
6%
61-75
5
20%
1
6%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
35%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Орландо Сити
|1:1
|15
|6
|4
|5
|18 - 21
|22
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|7.
|Шарлотт
|15
|6
|1
|8
|15 - 18
|19
|8.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|14.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|6
|1
|6
|19 - 16
|19
|8.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|13.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|6.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|10.
|Орландо Сити
|1:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|13.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|14.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Орландо Сити
|1:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1