Стадион: Lumen Field
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
1:0
58' ГолРуснак Альберт
77' Желтая карточкаЛодейро Николас
1:1
79' ГолАранго Кристиан
90'+7
Ход матча
16'
58'
1:0
77'
79'
1:1
24
Фрай
Стефан
73
Obed
Vargas
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
23 Leo Chu
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.36
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.21
|Моррис Джордан
|3
|0.21
|Ролдан Кристиан
|2
|0.14
|Рольдан Александер
|1
|0.07
|Брюин Уилл
|1
|0.07
|Руснак Альберт
|1
|0.07
|Joao Paulo I
|1
|0.07
|Арреага Хавьер
|1
|0.07
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.07
|Медранда Джимми
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|6 (2)
|0.43
|Аранго Кристиан
|4 (1)
|0.29
|Холлингсхед Райан
|4
|0.29
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0.21
|Опоку Квадво
|3
|0.21
|Родригес Брайан II
|2
|0.14
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.14
|Мурильо Хесус
|1
|0.07
|Фалл Мамаду
|1
|0.07
|Мусовски Дэниел
|1
|0.07
|Санчес Илье
|1
|0.07
|Акоста Келлин
|1
|0.07
|Эскобар Франко
|1
|0.07
|Паласиос Диего
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
50%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
19
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
17%
2
11%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
11
8
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
19
29
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
3
16%
11
38%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Орландо Сити
|15
|6
|4
|5
|18 - 21
|22
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|7.
|Шарлотт
|15
|6
|1
|8
|15 - 18
|19
|8.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|14.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|15
|7
|3
|5
|17 - 15
|24
|5.
|Остин
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Портленд Тимберс
|0:0
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|6.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|10.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|13.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|14.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1