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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
16' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
1:0
58' Гол
Руснак Альберт
77' Желтая карточка
Лодейро Николас
1:1
79' Гол
Аранго Кристиан
90'+7
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
73
Obed
Vargas
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
12
Монтеро
Фреди
16
Крепо
Максим
3
Мурильо
Хесус
24
Холлингсхед
Райан
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
11
Сифуэнтес
Хосе
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
29
Мусовски
Дэниел
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 5 (1) 0.36
Лодейро Николас 3 (2) 0.21
Моррис Джордан 3 0.21
Ролдан Кристиан 2 0.14
Рольдан Александер 1 0.07
Брюин Уилл 1 0.07
Руснак Альберт 1 0.07
Joao Paulo I 1 0.07
Арреага Хавьер 1 0.07
Монтеро Фреди 1 (1) 0.07
Медранда Джимми 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Leo Chu 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 6 (2) 0.43
Аранго Кристиан 4 (1) 0.29
Холлингсхед Райан 4 0.29
Сифуэнтес Хосе 3 0.21
Опоку Квадво 3 0.21
Родригес Брайан II 2 0.14
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.14
Мурильо Хесус 1 0.07
Фалл Мамаду 1 0.07
Мусовски Дэниел 1 0.07
Санчес Илье 1 0.07
Акоста Келлин 1 0.07
Эскобар Франко 1 0.07
Паласиос Диего 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 3 0
Толо Нуху 3 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Лодейро Николас 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Моррис Джордан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Сифуэнтес Хосе 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Акоста Келлин 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
50%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
19
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
17%
2
11%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

11
8
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

19
29
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
3
16%
11
38%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 15 6 5 4 24 - 17 23
5. Орландо Сити 15 6 4 5 18 - 21 22
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
7. Шарлотт 15 6 1 8 15 - 18 19
8. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
13. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
14. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 15 7 3 5 17 - 15 24
5. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Ванкувер Уайткэпс 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Портленд Тимберс 0:0 16 3 7 6 21 - 25 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 3 6 6 25 - 32 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
5. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
6. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
10. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
11. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
13. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 8 4 1 3 9 - 9 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 0:0 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 7 0 1 6 4 - 13 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 0:0 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Ванкувер Уайткэпс 8 1 0 7 5 - 20 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 2 5 8 - 16 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      16'
      Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес онлайн

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