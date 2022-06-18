Стадион: Dignity Health Sports Park
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
37' Желтая карточкаДепай Ник
0:1
38' ГолЧара Йимми
58' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
76' Желтая карточкаNathan Fogaca
1:1
88' ГолЙовелич Деян
89' Желтая карточкаЙовелич Деян
90'+5
Ход матча
10'
37'
38'
0:1
58'
76'
88'
1:1
89'
20
Депай
Ник
14
Чичарито
31
Ивачич
Альяз
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Харви КарлосПолузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед
32 матча
40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|6
|0.4
|Йовелич Деян
|4
|0.27
|Альварес Эфраин
|2
|0.13
|Коста Дуглас
|2
|0.13
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Кулибали Сега
|1
|0.07
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туилома Билл
|5
|0.31
|Чара Йимми
|4
|0.25
|Незгода Ярослав
|3
|0.19
|Бланко Себастьян
|2
|0.13
|Паредес Кристиан
|2 (1)
|0.13
|Nathan Fogaca
|2
|0.13
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.13
|Santiago Moreno
|1
|0.06
|Лориа Марвин
|1
|0.06
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|5
|0
|Депай Ник
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Коста Дуглас
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Чара Диего
|4
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Туилома Билл
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
7
44%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
23
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
24%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
2
12%
8
35%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
7
41%
6
26%
76-90
Пропущено
17
25
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
18%
2
8%
1-15
4
24%
4
16%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
2
12%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 26
|24
|6.
|Шарлотт
|0:0
|16
|6
|2
|8
|15 - 18
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|1:1
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|0:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 18
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|9.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|0:0
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Торонто
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Цинциннати
|1:1
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|0:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 16
|3
|14.
|Шарлотт
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1