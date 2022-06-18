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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
10' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
37' Желтая карточка
Депай Ник
0:1
38' Гол
Чара Йимми
58' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
76' Желтая карточка
Nathan Fogaca
1:1
88' Гол
Йовелич Деян
89' Желтая карточка
Йовелич Деян
90'+5
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
7
Васкес
Виктор
II
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:3
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 6 0.4
Йовелич Деян 4 0.27
Альварес Эфраин 2 0.13
Коста Дуглас 2 0.13
Кьестан Саша 1 (1) 0.07
Дельгадо Марко 1 0.07
Кулибали Сега 1 0.07
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туилома Билл 5 0.31
Чара Йимми 4 0.25
Незгода Ярослав 3 0.19
Бланко Себастьян 2 0.13
Паредес Кристиан 2 (1) 0.13
Nathan Fogaca 2 0.13
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.13
Santiago Moreno 1 0.06
Лориа Марвин 1 0.06
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 5 0
Депай Ник 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Коста Дуглас 3 0
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Равелсон Райан 3 0
Йовелич Деян 3 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Грандсир Самуэль 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 6 2
Браво Клаудио III 5 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Чара Диего 4 0
Бланко Себастьян 3 0
Туилома Билл 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Чара Йимми 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
7
44%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
24%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
2
12%
8
35%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
7
41%
6
26%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
18%
2
8%
1-15
4
24%
4
16%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
2
12%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 16 7 5 4 25 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 1:1 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 1:0 16 7 4 5 19 - 21 25
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 15 7 3 5 28 - 26 24
6. Шарлотт 0:0 16 6 2 8 15 - 18 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 1:1 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 0:0 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 0:1 15 4 3 8 21 - 28 15
13. Ди Си Юнайтед 0:0 14 4 3 7 17 - 23 15
14. Чикаго Файр 0:0 15 2 6 7 13 - 20 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Остин 0:0 15 7 4 4 28 - 18 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
9. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
10. Хьюстон Динамо 0:1 15 5 3 7 17 - 18 18
11. Ванкувер Уайткэпс 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 3 6 6 25 - 32 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 0:0 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 1:1 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 7 4 1 2 14 - 10 13
6. Орландо Сити 1:0 8 4 0 4 10 - 13 12
7. Торонто 0:1 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 2 4 2 11 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 0:0 7 1 4 2 5 - 5 7
14. Цинциннати 1:1 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 0:0 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 1:1 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 1:0 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 1:1 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 0:0 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 0:0 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 0:1 8 0 3 5 10 - 16 3
14. Шарлотт 0:0 8 0 2 6 4 - 13 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 0:0 8 3 2 3 11 - 13 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:1 7 2 0 5 7 - 10 6
11. Ванкувер Уайткэпс 8 1 0 7 5 - 20 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 2 5 8 - 16 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Чара Йимми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Депай Ник получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд Тимберс онлайн

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