Стадион: Ред Булл Арена
1:0
Второй тайм: 52'
0'
1:0
2' ГолМорган Льюис
26' Желтая карточкаАкинола Айо
31' Желтая карточкаО'Нил Шейн
37' Желтая карточкаНилис Дилан
Ход матча
2'
1:0
26'
31'
37'
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 12 побед
38 матчей
50%
26.3%
23.7%
19 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|7 (2)
|0.44
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.25
|Лима Лукас II
|4
|0.25
|Фернандес Омир
|2
|0.13
|Лонг Аарон
|2
|0.13
|Харпер Кэмерон
|1
|0.06
|Барлоу Том
|1
|0.06
|Кассерес Кристиан
|1
|0.06
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.47
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.27
|Осорио Джонатан
|3
|0.2
|Deandre Kerr
|2
|0.13
|Брэдли Майкл
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Kosi Thompson
|1
|0.07
|Акинола Айо
|1
|0.07
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|5
|1
|Нилис Шон
|5
|0
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Эдвардс Томас
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|2
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Осорио Джонатан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
11
15
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
6
40%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
6
55%
1
7%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
5%
4
20%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Пропущено
20
28
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
0
0%
5
18%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
7
25%
31-45
4
20%
8
29%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
9
45%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 26
|24
|6.
|Шарлотт
|0:0
|16
|6
|2
|8
|15 - 18
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|1:1
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|0:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 18
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|9.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|0:0
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Торонто
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Цинциннати
|1:1
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|0:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 16
|3
|14.
|Шарлотт
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1