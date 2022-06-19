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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
2:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
2' Гол
Морган Льюис
26' Желтая карточка
Акинола Айо
31' Желтая карточка
О'Нил Шейн
37' Желтая карточка
Нилис Дилан
2:0
56' Гол
Лима Лукас
61' Желтая карточка
Luca Petrasso
89' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
90'+5
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
47
Толкин
Джон
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
21
Фернандес
Омир
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
10
Посуэло
Алехандро
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
11
Нельсон
Джейден
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 12 побед

38 матчей

50%
26.3%
23.7%
19 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:4
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:1
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:2
М
2:1
М
3:0
ТМС
0:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
1:4
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 7 (2) 0.44
Лима Лукас II 5 0.31
Климала Патрик 4 (1) 0.25
Фернандес Омир 2 0.13
Лонг Аарон 2 0.13
Харпер Кэмерон 1 0.06
Барлоу Том 1 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.06
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.47
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.27
Осорио Джонатан 3 0.2
Deandre Kerr 2 0.13
Брэдли Майкл 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Kosi Thompson 1 0.07
Акинола Айо 1 0.07
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 5 1
Нилис Шон 5 0
Кассерес Кристиан 5 0
Климала Патрик 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Амайя Фрэнки 2 1
Эдвардс Томас 3 0
Толкин Джон 3 0
Лонг Аарон 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Харпер Кэмерон 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 2 1
Присо-Мбонге Ральф 2 1
О'Нил Шейн 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Осорио Джонатан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Luca Petrasso 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

11
17
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
7
41%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
6
55%
1
6%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
9%
4
20%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Пропущено

20
30
5 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
0
0%
6
20%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
7
23%
31-45
4
20%
9
30%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
9
45%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 16 8 4 4 19 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 0:2 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 16 3 6 7 25 - 33 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
6. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
7. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 0:2 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 2:0 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
11. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 0:2 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 0 2 6 8 - 17 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      37'
      Дилан Нилис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      О'Нил Шейн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Акинола Айо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Морган Льюис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто онлайн

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