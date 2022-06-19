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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
1:0
Первый тайм: 41'
Хьюстон Динамо
0'
14' Желтая карточка
Янссон Робин
16' Желтая карточка
Родригес Мемо
20' Желтая карточка
Лундквист Адам
21' Желтая карточка
Вера Матиас
1:0
25' Гол
Кара Эркан
32' Желтая карточка
Зе Карлос
39' Желтая карточка
Перейра Маурисио

Ход матча

14'
Янссон Робин
 
16'
 
Родригес Мемо
20'
 
Лундквист Адам
21'
 
Вера Матиас
25'
Кара Эркан
(Торрес Факундо)
1:0
32'
 
Зе Карлос
39'
Перейра Маурисио
 
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Хьюстон Динамо
3.85
3.70
4.25
Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
24
Смит
Кайл
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
23
Малрейни
Джейк
9
Кара
Эркан
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
8
Родригес
Мемо
14
Roberto
Avila
9
Carlos
Ferreira
III
Орландо Сити
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Хьюстон Динамо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
4:0
М
0:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 5 0.31
Пато Алешандре 2 0.13
Торрес Факундо 2 0.13
Урсо Жуниор 2 0.13
Тейшейра Руан 2 0.13
Моутинью Жоау 2 0.13
Янссон Робин 1 0.06
Смит Кайл 1 0.06
Шлегель Родриго 1 0.06
Мишель Бенжи 1 0.06
Перейра Маурисио 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 5 0.33
Кинтеро Дарвин 5 (1) 0.33
Пашер Тайлер 2 0.13
Пико Фабрис 2 (1) 0.13
Карраскилья Адальберто 1 0.07
Хадебе Тинейдж 1 0.07
Thorleif Ulfarsson 1 0.07
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 5 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Гальесе Педро 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Смит Кайл 2 0
Карлос Антонио 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 6 1
Хадебе Тинейдж 6 1
Кинтеро Дарвин 4 0
Родригес Мемо 4 0
Лундквист Адам 2 1
Вера Матиас 3 0
Пико Фабрис 3 0
Серен Дарвин 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Roberto Avila 2 0
Thorleif Ulfarsson 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Зе Карлос 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
14%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
39%
3
18%
31-45
5
28%
6
35%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
4
19%
4
24%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2
Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 16 7 5 4 25 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 1:1 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 1:0 16 7 4 5 19 - 21 25
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 15 7 3 5 28 - 26 24
6. Шарлотт 0:0 16 6 2 8 15 - 18 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 1:1 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 0:0 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 0:1 15 4 3 8 21 - 28 15
13. Ди Си Юнайтед 0:0 14 4 3 7 17 - 23 15
14. Чикаго Файр 0:0 15 2 6 7 13 - 20 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Остин 0:0 15 7 4 4 28 - 18 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
9. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
10. Хьюстон Динамо 0:1 15 5 3 7 17 - 18 18
11. Ванкувер Уайткэпс 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 3 6 6 25 - 32 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 0:0 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 1:1 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 7 4 1 2 14 - 10 13
6. Орландо Сити 1:0 8 4 0 4 10 - 13 12
7. Торонто 0:1 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 2 4 2 11 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 0:0 7 1 4 2 5 - 5 7
14. Цинциннати 1:1 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 0:0 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 1:1 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 1:0 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 1:1 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 0:0 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 0:0 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 0:1 8 0 3 5 10 - 16 3
14. Шарлотт 0:0 8 0 2 6 4 - 13 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 0:0 8 3 2 3 11 - 13 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:1 7 2 0 5 7 - 10 6
11. Ванкувер Уайткэпс 8 1 0 7 5 - 20 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 2 5 8 - 16 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Хьюстон Динамо
3.85
3.70
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 1:0 Хьюстон Динамо онлайн

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