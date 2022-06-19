Стадион: Exploria Stadium
1:0
Первый тайм: 41'
0'
14' Желтая карточкаЯнссон Робин
16' Желтая карточкаРодригес Мемо
20' Желтая карточкаЛундквист Адам
21' Желтая карточкаВера Матиас
1:0
25' ГолКара Эркан
32' Желтая карточкаЗе Карлос
39' Желтая карточкаПерейра Маурисио
Ход матча
14'
16'
20'
21'
25'
1:0
32'
39'
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
30 Alex Freeman
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Орландо Сити
Хьюстон Динамо
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|5
|0.31
|Пато Алешандре
|2
|0.13
|Торрес Факундо
|2
|0.13
|Урсо Жуниор
|2
|0.13
|Тейшейра Руан
|2
|0.13
|Моутинью Жоау
|2
|0.13
|Янссон Робин
|1
|0.06
|Смит Кайл
|1
|0.06
|Шлегель Родриго
|1
|0.06
|Мишель Бенжи
|1
|0.06
|Перейра Маурисио
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|5
|0.33
|Кинтеро Дарвин
|5 (1)
|0.33
|Пашер Тайлер
|2
|0.13
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.13
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.07
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.07
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0.07
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|5
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Хадебе Тинейдж
|6
|1
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Родригес Мемо
|4
|0
|Лундквист Адам
|2
|1
|Вера Матиас
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Серен Дарвин
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Roberto Avila
|2
|0
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Зе Карлос
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
14%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
39%
3
18%
31-45
5
28%
6
35%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Пропущено
21
17
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
4
19%
4
24%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
7
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2
Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 26
|24
|6.
|Шарлотт
|0:0
|16
|6
|2
|8
|15 - 18
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|1:1
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|0:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 18
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|9.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|0:0
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Торонто
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Цинциннати
|1:1
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|0:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 16
|3
|14.
|Шарлотт
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1