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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
14' Желтая карточка
Янссон Робин
16' Желтая карточка
Roberto Avila
20' Желтая карточка
Лундквист Адам
21' Желтая карточка
Вера Матиас
1:0
25' Гол
Кара Эркан
32' Желтая карточка
Зе Карлос
39' Желтая карточка
Перейра Маурисио
44' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
2:0
58' Гол
Кара Эркан
2:1
59' Гол
Carlos Ferreira III
64' Желтая карточка
Гальесе Педро
87' Желтая карточка
Thorleif Ulfarsson
90'+7
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
24
Смит
Кайл
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
23
Малрейни
Джейк
9
Кара
Эркан
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
8
Родригес
Мемо
14
Roberto
Avila
9
Carlos
Ferreira
III
Орландо Сити
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Хьюстон Динамо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
4:0
М
0:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 6 0.38
Пато Алешандре 2 0.13
Торрес Факундо 2 0.13
Урсо Жуниор 2 0.13
Тейшейра Руан 2 0.13
Моутинью Жоау 2 0.13
Янссон Робин 1 0.06
Смит Кайл 1 0.06
Шлегель Родриго 1 0.06
Мишель Бенжи 1 0.06
Перейра Маурисио 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 6 0.4
Кинтеро Дарвин 5 (1) 0.33
Пашер Тайлер 2 0.13
Пико Фабрис 2 (1) 0.13
Карраскилья Адальберто 1 0.07
Хадебе Тинейдж 1 0.07
Thorleif Ulfarsson 1 0.07
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 5 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 3 0
Гальесе Педро 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Смит Кайл 2 0
Карлос Антонио 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 7 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Кинтеро Дарвин 4 0
Лундквист Адам 2 1
Вера Матиас 3 0
Родригес Мемо 3 0
Пико Фабрис 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Серен Дарвин 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Зе Карлос 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
1
13%
31-45
4
36%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
7
35%
3
17%
31-45
6
30%
7
39%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Пропущено

22
19
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
18%
5
26%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2
Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 16 8 4 4 19 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 0:2 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 16 3 6 7 25 - 33 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
6. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
7. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 0:2 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 2:0 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
11. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 0:2 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 0 2 6 8 - 17 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Хадебе Тинейдж получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Перейра Маурисио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Зе Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Вера Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Roberto Avila получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Янссон Робин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 2:1 Хьюстон Динамо онлайн

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