Стадион: Subaru Park
1:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
17'
40'
1:1
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Цинциннати
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.47
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.27
|Бедойя Алехандро
|3
|0.2
|Уре Микаэль
|2
|0.13
|Бёрк Кори
|2
|0.13
|Сантос Сержио II
|1
|0.07
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|7
|0.47
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.33
|Морено Хуниор
|2
|0.13
|Барреаль Альваро
|2
|0.13
|Матаррита Рональд
|1
|0.07
|Харрис Кельвин
|1
|0.07
|Ian Murphy
|1
|0.07
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
6
33%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
6%
4
20%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
2
18%
7
27%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 26
|24
|6.
|Шарлотт
|0:0
|16
|6
|2
|8
|15 - 18
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|1:1
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|0:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 18
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|9.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|0:0
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Торонто
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Цинциннати
|1:1
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|0:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 16
|3
|14.
|Шарлотт
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
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