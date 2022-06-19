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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
17' Гол
Бедойя Алехандро
1:1
39' Гол
Васкес Брэндон
55' Желтая карточка
Медунянин Харис
57' Желтая карточка
Нвободо Обинна
62' Желтая карточка
Хагглунд Ник
64' Желтая карточка
Бёрк Кори
68' Желтая карточка
Нельсон Джон
90'+6
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
28
Гэддис
Рэймон
5
Нвободо
Обинна
6
Медунянин
Харис
3
Нельсон
Джон
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Цинциннати

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (1) 0.47
Карранса Хулиан 4 (1) 0.27
Бедойя Алехандро 3 0.2
Уре Микаэль 2 0.13
Бёрк Кори 2 0.13
Сантос Сержио II 1 0.07
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Харриэль Натан 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 8 0.53
Акоста Лусиано 5 (2) 0.33
Морено Хуниор 2 0.13
Барреаль Альваро 2 0.13
Матаррита Рональд 1 0.07
Харрис Кельвин 1 0.07
Ian Murphy 1 0.07
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 1
Мартинес Хосе Андрес 6 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 3 0
Бедойя Алехандро 2 0
Газдаг Даниэль 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Нвободо Обинна 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Кубо Юя 3 0
Морено Хуниор 3 0
Пауэлл Альвас 3 0
Баджи Доминик 3 0
Акоста Лусиано 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
21%
4
19%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
5
24%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
5%
4
19%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
3
11%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
3
25%
7
26%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
2
17%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 16 8 4 4 19 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 0:2 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 16 3 6 7 25 - 33 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
6. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
7. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 0:2 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 2:0 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
11. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 0:2 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 0 2 6 8 - 17 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      39'
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    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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