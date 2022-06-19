Стадион: Subaru Park
1:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБедойя Алехандро
1:1
39' ГолВаскес Брэндон
55' Желтая карточкаМедунянин Харис
57' Желтая карточкаНвободо Обинна
62' Желтая карточкаХагглунд Ник
64' Желтая карточкаБёрк Кори
68' Желтая карточкаНельсон Джон
90'+6
Ход матча
17'
39'
1:1
55'
57'
62'
63'
64'
68'
85'
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Цинциннати
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.47
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.27
|Бедойя Алехандро
|3
|0.2
|Уре Микаэль
|2
|0.13
|Бёрк Кори
|2
|0.13
|Сантос Сержио II
|1
|0.07
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|8
|0.53
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.33
|Морено Хуниор
|2
|0.13
|Барреаль Альваро
|2
|0.13
|Матаррита Рональд
|1
|0.07
|Харрис Кельвин
|1
|0.07
|Ian Murphy
|1
|0.07
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|0
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Кубо Юя
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
21%
4
19%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
5
24%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
5%
4
19%
76-90
Пропущено
12
27
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
3
11%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
3
25%
7
26%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
2
17%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|16
|8
|4
|4
|19 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|0:2
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|16
|3
|6
|7
|25 - 33
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|6.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|0:2
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|0:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|0
|2
|6
|8 - 17
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1