Стадион: Тойота
0:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
2' ГолКаваллини Лукас
42' Желтая карточкаФакундо Киньон
0:2
44' ГолКайседо Дейбер
45' Желтая карточкаФарфан Марко
53' Желтая карточкаAlan Velasco
Ход матча
2'
0:1
42'
44'
0:2
45'
53'
90'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Beni Redzic
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Даллас
Ванкувер Уайткэпс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.6
|Арриола Пол
|7
|0.47
|Alan Velasco
|2
|0.13
|Хара Франко
|2 (1)
|0.13
|Сервания Брандон
|1
|0.07
|Обриан Ядер
|1
|0.07
|Факундо Киньон
|1
|0.07
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.07
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|5 (2)
|0.31
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.13
|Уайт Брайан
|2
|0.13
|Рапосо Райан
|2
|0.13
|Голд Райан
|2 (2)
|0.13
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Кайседо Дейбер
|1
|0.06
|Годой Эрик
|1
|0.06
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|Веселинович Ранко
|1
|0.06
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Факундо Киньон
|4
|0
|Фарфан Марко
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|5
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
7%
3
60%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Пропущено
6
20
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
5
25%
1-15
2
33%
4
20%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
6
55%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
8%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
8
33%
6
38%
76-90
Пропущено
13
28
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
5
18%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
2
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|16
|8
|4
|4
|19 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|0:2
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|16
|3
|6
|7
|25 - 33
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|6.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|0:2
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|0:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|0
|2
|6
|8 - 17
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1