Стадион: Рио Тинто
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
20'
22'
1:0
31'
67'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
21
Шмитт
Тейт
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.2%
57.6%
21.2%
7 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|3
|0.19
|Кордова Серхио
|3
|0.19
|Глэд Джастин
|3
|0.19
|Мерам Джастин
|2
|0.13
|Шмитт Тейт
|2
|0.13
|Сильва Марсело
|2
|0.13
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.06
|Крейлах Дамир
|1
|0.06
|Броди Эндрю
|1
|0.06
|Джулио Андерсон
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|9 (1)
|0.56
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|0.25
|Монтейру Жамиру
|3
|0.19
|Юилл Джексон
|3
|0.19
|Кальво Франсиско
|2
|0.13
|Кауэлл Кейд
|1
|0.06
|Томпсон Томми
|1
|0.06
|Натан Рафаэл
|1
|0.06
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.06
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Эррера Аарон
|3
|1
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Сильва Марсело
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|3
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Луис Эвертон
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Юилл Джексон
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
4
16
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
3
19%
1-15
2
50%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
1
14%
7
41%
61-75
3
43%
4
24%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
11%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
7
39%
2
8%
46-60
1
6%
9
36%
61-75
5
28%
6
24%
76-90
Пропущено
19
32
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
4
21%
5
16%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
3
16%
7
22%
46-60
2
11%
7
22%
61-75
5
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|16
|8
|4
|4
|19 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|0:2
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|16
|3
|6
|7
|25 - 33
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|6.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|0:2
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|0:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|0
|2
|6
|8 - 17
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1