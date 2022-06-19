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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
22' Гол
Сильва Марсело
31' Желтая карточка
Шмитт Тейт
68' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
79' Желтая карточка
Натан Рафаэл
2:0
81' Гол
Саварино Джефферсон
84' Желтая карточка
Луис Эвертон
90'+5
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
21
Шмитт
Тейт
11
Саварино
Джефферсон
28
Jasper
Loeffelsend
12
Колдуэлл
Скотт
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
7
Вуд
Бобби
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.2%
57.6%
21.2%
7 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:4
М
3:4
М
1:2
М
2:0
ЧМ
5:2
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
3:0
М
0:2
М
5:0
М
2:1
М
4:0
М
0:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.19
Кордова Серхио 3 0.19
Глэд Джастин 3 0.19
Мерам Джастин 2 0.13
Шмитт Тейт 2 0.13
Сильва Марсело 2 0.13
Чанг Майкель 1 0.06
Руис Пабло 1 (1) 0.06
Крейлах Дамир 1 0.06
Саварино Джефферсон 1 0.06
Броди Эндрю 1 0.06
Джулио Андерсон 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.56
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.25
Монтейру Жамиру 3 0.19
Юилл Джексон 3 0.19
Кальво Франсиско 2 0.13
Кауэлл Кейд 1 0.06
Томпсон Томми 1 0.06
Натан Рафаэл 1 0.06
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.06
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Эррера Аарон 3 1
Шмитт Тейт 4 0
Сильва Марсело 3 0
Луис Эвертон 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Глэд Джастин 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Холт Эрик 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Марье Поль 4 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Натан Рафаэл 3 0
Лопес Маркос IV 3 0
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Юилл Джексон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

4
18
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
25%
3
17%
1-15
2
50%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
25%
4
22%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
1
14%
7
41%
61-75
3
43%
4
24%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Забито

20
25
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
7
35%
2
8%
46-60
1
5%
9
36%
61-75
6
30%
6
24%
76-90

Пропущено

19
34
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
21%
5
15%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
3
16%
6
18%
31-45
3
16%
7
21%
46-60
2
11%
7
21%
61-75
5
26%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
6. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
7. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
11. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Шмитт Тейт получил желтую карточку от судьи
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