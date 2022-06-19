Стадион: Mercedes-Benz Stadium
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолАраужо Луис
25' Желтая карточкаJean Mota
29' Вторая желтая карточкаJean Mota
2:0
61' ГолМартинес Хосеф
90'+7
Ход матча
4'
1:0
25'
29'
61'
2:0
81'
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Интер Майами
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|4
|0.29
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.21
|Араужо Луис
|3
|0.21
|Thiago Almada
|3
|0.21
|Дуайер Доминик
|3
|0.21
|Морено Марселино
|2
|0.14
|Леннон Брукс
|2
|0.14
|Малрейни Джейк
|1
|0.07
|Caleb Wiley
|1
|0.07
|Alan Franco1
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|7
|0.47
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.13
|Тейлор Роберт
|2
|0.13
|Ласситер Ариэль
|1
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.07
|Лоу Дэмион
|1
|0.07
|Робинсон Робби
|1
|0.07
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Маквей Кристофер
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|4
|0
|Дуайер Доминик
|2
|1
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|7
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Лоу Дэмион
|4
|1
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Васильев Индиана
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
3
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
36%
2
13%
76-90
Пропущено
20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
20%
4
17%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
3
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 10
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|16
|5
|6
|5
|26 - 26
|21
|7.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|Интер Майами
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|4.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|8.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|9.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию