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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
2:0
Конец матча
Интер Майами
0'
1:0
4' Гол
Араужо Луис
25' Желтая карточка
Jean Mota
29' Вторая желтая карточка
Jean Mota
2:0
61' Гол
Мартинес Хосеф
90'+7
34
Rocco
Rios
Novo
11
Леннон
Брукс
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
26
Caleb
Wiley
14
Ибарра
Франко
20
Хайндмен
Эмерсон
19
Араужо
Луис
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
7
Мартинес
Хосеф
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
16
Тейлор
Роберт
7
Jean
Mota
22
Дюк
Брайс
17
Васильев
Индиана
9
Кампана
Леонардо
11
Ласситер
Ариэль
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Интер Майами

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 4 0.29
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.21
Араужо Луис 3 0.21
Thiago Almada 3 0.21
Дуайер Доминик 3 0.21
Морено Марселино 2 0.14
Леннон Брукс 2 0.14
Малрейни Джейк 1 0.07
Caleb Wiley 1 0.07
Alan Franco1 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 7 0.47
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.13
Тейлор Роберт 2 0.13
Ласситер Ариэль 1 0.07
Дюк Брайс 1 0.07
Лоу Дэмион 1 0.07
Робинсон Робби 1 0.07
Йедлин Деандре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Jean Mota 0 0
Маквей Кристофер 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Морено Марселино 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Араужо Луис 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 7 0
Jean Mota 4 1
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Дюк Брайс 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
3
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
36%
2
13%
76-90

Пропущено

20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
20%
4
17%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 14 8 3 3 25 - 10 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 16 5 6 5 26 - 26 21
7. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Атланта Юнайтед 14 5 4 5 22 - 20 19
10. Интер Майами 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
10. Колорадо Рэпидс 0:0 15 5 4 6 16 - 17 19
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 9 6 2 1 21 - 7 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
4. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
7. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
8. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
9. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 0:0 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 1:1 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 0:0 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Миннесота Юнайтед 1:1 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
13. Колорадо Рэпидс 0:0 7 0 2 5 4 - 13 2
14. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Жеан Мота получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    25'
    Жеан Мота получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Араужо Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Атланта Юнайтед 2:0 Интер Майами онлайн

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