Стадион: Янки
0:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
30'
56'
24
Грей
Тэйвон
43
Talles
Magno
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|7 (3)
|0.5
|Хавьер Тиаго
|4
|0.29
|Калленс Александр
|3
|0.21
|Родригес Сантьяго
|2
|0.14
|Talles Magno
|2
|0.14
|Перейра Габриэл
|2
|0.14
|Паркс Китон
|2
|0.14
|Эбер Араужо
|2 (1)
|0.14
|Глостер Кристофер
|1
|0.07
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|7 (1)
|0.47
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.2
|Льюис Джонатан
|2
|0.13
|Эстевес Лукас
|1
|0.07
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.07
|Абубакар Лалас
|1
|0.07
|Шиньяшики Андре
|1
|0.07
|Барриос Майкл
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|Родригес Сантьяго
|4
|0
|Асеведо Николас
|4
|0
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Калленс Александр
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Эстевес Лукас
|2
|1
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Акоста Бриан
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
4
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
50%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
6
38%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
6
23%
4
25%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 10
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|16
|5
|6
|5
|26 - 26
|21
|7.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|Интер Майами
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|4.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|8.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|9.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию