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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:0
Второй тайм: 57'
Колорадо Рэпидс
0'
30' Желтая карточка
Прайс Джек
56' Желтая карточка
Абубакар Лалас

Ход матча

30'
 
Прайс Джек
46'
 
Льюис Джонатан
Прайс Джек
56'
 
Абубакар Лалас
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.58
4.60
6.80
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
7
Моралес
Альфредо
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
12
Барриос
Майкл
29
Зардес
Гьяси
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:2
М
4:0
М
1:1
М
5:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (3) 0.5
Хавьер Тиаго 4 0.29
Калленс Александр 3 0.21
Родригес Сантьяго 2 0.14
Talles Magno 2 0.14
Перейра Габриэл 2 0.14
Паркс Китон 2 0.14
Эбер Араужо 2 (1) 0.14
Глостер Кристофер 1 0.07
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 7 (1) 0.47
Кайе Марк-Энтони 3 0.2
Льюис Джонатан 2 0.13
Эстевес Лукас 1 0.07
Зардес Гьяси 1 (1) 0.07
Абубакар Лалас 1 0.07
Шиньяшики Андре 1 0.07
Барриос Майкл 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 5 0
Родригес Сантьяго 4 0
Асеведо Николас 4 0
Моралес Альфредо 2 1
Калленс Александр 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Паркс Китон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Трасти Остон 4 1
Абубакар Лалас 4 0
Эстевес Лукас 2 1
Уилсон Дэнни 3 0
Прайс Джек 3 0
Акоста Бриан 3 0
Розенберри Киган 3 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
4
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
50%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
6
38%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
6
23%
4
25%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 14 8 3 3 25 - 10 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 16 5 6 5 26 - 26 21
7. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Атланта Юнайтед 14 5 4 5 22 - 20 19
10. Интер Майами 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
10. Колорадо Рэпидс 0:0 15 5 4 6 16 - 17 19
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 9 6 2 1 21 - 7 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
4. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
7. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
8. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
9. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 0:0 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 1:1 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 0:0 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Миннесота Юнайтед 1:1 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
13. Колорадо Рэпидс 0:0 7 0 2 5 4 - 13 2
14. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.58
4.60
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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