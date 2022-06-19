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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
30' Желтая карточка
Прайс Джек
56' Желтая карточка
Абубакар Лалас
0:1
68' Гол
Барриос Майкл
68' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
1:1
72' Гол
Talles Magno
73' Желтая карточка
Акоста Бриан
76' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
83' Желтая карточка
Моралес Альфредо
90'+5
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
7
Моралес
Альфредо
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
12
Барриос
Майкл
29
Зардес
Гьяси
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:2
М
4:0
М
1:1
М
5:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (3) 0.5
Хавьер Тиаго 4 0.29
Talles Magno 3 0.21
Калленс Александр 3 0.21
Родригес Сантьяго 2 0.14
Перейра Габриэл 2 0.14
Паркс Китон 2 0.14
Эбер Араужо 2 (1) 0.14
Глостер Кристофер 1 0.07
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 7 (1) 0.47
Кайе Марк-Энтони 3 0.2
Льюис Джонатан 2 0.13
Барриос Майкл 1 0.07
Эстевес Лукас 1 0.07
Зардес Гьяси 1 (1) 0.07
Абубакар Лалас 1 0.07
Шиньяшики Андре 1 0.07
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 6 0
Моралес Альфредо 3 1
Родригес Сантьяго 4 0
Асеведо Николас 4 0
Калленс Александр 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Паркс Китон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Трасти Остон 4 1
Абубакар Лалас 5 0
Уилсон Дэнни 4 0
Акоста Бриан 4 0
Эстевес Лукас 2 1
Прайс Джек 3 0
Розенберри Киган 3 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
5
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
2
40%
16-30
2
9%
2
40%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
20%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
6
35%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Атланта Юнайтед 14 5 4 5 22 - 20 19
10. Интер Майами 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 1:2 16 6 5 5 19 - 18 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
10. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
11. Миннесота Юнайтед 15 5 3 7 16 - 17 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
4. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
5. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
6. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
7. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
8. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
9. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 1:2 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:2 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 1 2 6 8 - 21 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
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    • Желтая карточка
      30'
      Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 1:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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