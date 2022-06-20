Стадион: Geodis Park
1:2
Второй тайм: 77'
0'
40' Желтая карточкаГодой Анибал
0:1
41' ГолЭрнандес Фелипе
0:2
51' ГолЗуси Грэм
1:2
63' ГолAke Arnaud Loba
Ход матча
40'
41'
0:1
51'
0:2
63'
1:2
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
29
Мелия
Тим
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
28
Дюк
Кэмерон
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
32 Will Meyer
-
22 Josh Bauer
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Нэшвилл
Спортинг Канзас-Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|6
|0.38
|Сапонг Чарльз
|5
|0.31
|Мьюл Алекс
|2
|0.13
|David Romney
|2
|0.13
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.06
|Годой Анибал
|1
|0.06
|Циммерман Уолкер
|1
|0.06
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.06
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|5 (1)
|0.29
|Саллой Даниэль
|4
|0.24
|Вальтер Реми
|2
|0.12
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.06
|Эспиноза Роджер
|1
|0.06
|Зуси Грэм
|1
|0.06
|Ционис Маринос
|1
|0.06
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|6
|0
|Фонтас Андреу
|3
|1
|Росель Ориоль
|3
|1
|Форд Кортни
|4
|0
|Рассел Джонни
|3
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
4
21
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
25%
6
29%
46-60
1
25%
3
14%
61-75
1
25%
5
24%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Пропущено
16
29
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
1
3%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
25%
7
24%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
5
31%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|Интер Майами
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|1:2
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|11.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|4.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|5.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|8.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|9.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|1:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:2
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию