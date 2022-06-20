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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
1:2
Второй тайм: 77'
Спортинг Канзас-Сити
0'
40' Желтая карточка
Годой Анибал
0:1
41' Гол
Эрнандес Фелипе
0:2
51' Гол
Зуси Грэм
1:2
63' Гол
Ake Arnaud Loba
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
5
Махер
Джек
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
2
Ловитц
Дэниел
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
21
Эрнандес
Фелипе
28
Дюк
Кэмерон
20
Саллой
Даниэль
11
Шелтон
Кири
Нэшвилл
3-5-2
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Нэшвилл
Спортинг Канзас-Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 6 0.38
Сапонг Чарльз 5 0.31
Мьюл Алекс 2 0.13
David Romney 2 0.13
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.06
Годой Анибал 1 0.06
Циммерман Уолкер 1 0.06
Ake Arnaud Loba 1 0.06
Хакенсон Люк 0 0
Уиллис Джо 0 0
Ловитц Дэниел 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 5 (1) 0.29
Саллой Даниэль 4 0.24
Вальтер Реми 2 0.12
Эрнандес Фелипе 1 0.06
Эспиноза Роджер 1 0.06
Зуси Грэм 1 0.06
Ционис Маринос 1 0.06
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 5 0
Годой Анибал 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Ловитц Дэниел 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Миллер Эрик 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Зубак Итан 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Анунга Брайан 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Махер Джек 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 6 0
Фонтас Андреу 3 1
Росель Ориоль 3 1
Форд Кортни 4 0
Рассел Джонни 3 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

4
21
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
25%
6
29%
46-60
1
25%
3
14%
61-75
1
25%
5
24%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Пропущено

16
29
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
1
3%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
25%
7
24%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
5
31%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Атланта Юнайтед 14 5 4 5 22 - 20 19
10. Интер Майами 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 1:2 16 6 5 5 19 - 18 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
10. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
11. Миннесота Юнайтед 15 5 3 7 16 - 17 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
4. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
5. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
6. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
7. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
8. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
9. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 1:2 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:2 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 1 2 6 8 - 21 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Фелипе Эрнандес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
9.00
3.98
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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