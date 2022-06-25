Стадион: TQL Stadium
1:0
Конец матча
0'
1:0
65' ГолBrenner da Silva
72' Желтая карточкаСмит Кайл
80' Желтая карточкаBrenner da Silva
90'+4
Ход матча
65'
72'
80'
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
21
Перея
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
30 Alex Freeman
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Цинциннати
Орландо Сити
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|8
|0.5
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.31
|Морено Хуниор
|2
|0.13
|Барреаль Альваро
|2
|0.13
|Матаррита Рональд
|1
|0.06
|Brenner da Silva
|1
|0.06
|Харрис Кельвин
|1
|0.06
|Ian Murphy
|1
|0.06
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|6
|0.35
|Пато Алешандре
|2
|0.12
|Торрес Факундо
|2
|0.12
|Урсо Жуниор
|2
|0.12
|Тейшейра Руан
|2
|0.12
|Моутинью Жоау
|2
|0.12
|Янссон Робин
|1
|0.06
|Смит Кайл
|1
|0.06
|Шлегель Родриго
|1
|0.06
|Мишель Бенжи
|1
|0.06
|Перейра Маурисио
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Кубо Юя
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Brenner da Silva
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|5
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
18%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
5
23%
6
30%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
1
5%
76-90
Пропущено
27
23
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
11%
1
4%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
4
15%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|Интер Майами
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|11.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|4.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|5.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|8.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|9.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию