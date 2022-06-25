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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
1:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
65' Гол
Brenner da Silva
72' Желтая карточка
Смит Кайл
80' Желтая карточка
Brenner da Silva
90'+4
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
28
Гэддис
Рэймон
5
Нвободо
Обинна
6
Медунянин
Харис
3
Нельсон
Джон
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
68
Уильямс
Томас
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
21
Перея
Андрес
23
Малрейни
Джейк
9
Кара
Эркан
Цинциннати
3-4-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Орландо Сити

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

М
1:2
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 8 0.5
Акоста Лусиано 5 (2) 0.31
Морено Хуниор 2 0.13
Барреаль Альваро 2 0.13
Матаррита Рональд 1 0.06
Brenner da Silva 1 0.06
Харрис Кельвин 1 0.06
Ian Murphy 1 0.06
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 6 0.35
Пато Алешандре 2 0.12
Торрес Факундо 2 0.12
Урсо Жуниор 2 0.12
Тейшейра Руан 2 0.12
Моутинью Жоау 2 0.12
Янссон Робин 1 0.06
Смит Кайл 1 0.06
Шлегель Родриго 1 0.06
Мишель Бенжи 1 0.06
Перейра Маурисио 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Нвободо Обинна 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Кубо Юя 3 0
Морено Хуниор 3 0
Пауэлл Альвас 3 0
Баджи Доминик 3 0
Акоста Лусиано 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Brenner da Silva 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 5 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 3 0
Гальесе Педро 3 0
Смит Кайл 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
18%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
5
23%
6
30%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
1
5%
76-90

Пропущено

27
23
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
11%
1
4%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
4
15%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
9. Атланта Юнайтед 14 5 4 5 22 - 20 19
10. Интер Майами 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 16 6 5 5 19 - 18 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
10. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
11. Миннесота Юнайтед 15 5 3 7 16 - 17 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
4. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
5. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
6. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
7. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
8. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
9. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 9 1 2 6 8 - 21 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
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