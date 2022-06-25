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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
8' Гол
Брюин Уилл
64' Желтая карточка
Моррис Джордан
2:0
71' Гол
Моррис Джордан
3:0
76' Гол
Ролдан Кристиан
90'+5
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
21
Эрнандес
Фелипе
28
Дюк
Кэмерон
20
Саллой
Даниэль
11
Шелтон
Кири
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
1:2
М
1:3
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
0:1
ОК
1:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 5 (1) 0.33
Моррис Джордан 4 0.27
Ролдан Кристиан 3 0.2
Лодейро Николас 3 (2) 0.2
Брюин Уилл 2 0.13
Рольдан Александер 1 0.07
Руснак Альберт 1 0.07
Joao Paulo I 1 0.07
Арреага Хавьер 1 0.07
Монтеро Фреди 1 (1) 0.07
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Leo Chu 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 5 (1) 0.28
Саллой Даниэль 4 0.22
Вальтер Реми 2 0.11
Эрнандес Фелипе 1 0.06
Эспиноза Роджер 1 0.06
Зуси Грэм 1 0.06
Ционис Маринос 1 0.06
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 3 0
Толо Нуху 3 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Лодейро Николас 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 7 0
Фонтас Андреу 3 1
Росель Ориоль 3 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Мелия Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
25
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
2
8%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
2
29%
3
12%
31-45
1
14%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
29%
6
24%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
18%
6
40%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
3
20%
76-90

Пропущено

18
33
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
1
6%
2
6%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
4
22%
7
21%
46-60
4
22%
6
18%
61-75
5
28%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
9. Атланта Юнайтед 14 5 4 5 22 - 20 19
10. Интер Майами 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 0:1 15 4 2 9 17 - 25 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Нэшвилл 1:0 17 7 5 5 20 - 18 26
5. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
10. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
11. Миннесота Юнайтед 15 5 3 7 16 - 17 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
4. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
5. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
6. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
7. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
8. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
9. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 0:1 9 3 1 5 12 - 13 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 1:0 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Ди Си Юнайтед 0:1 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 11 5 2 4 12 - 12 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
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