Стадион: Lumen Field
3:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБрюин Уилл
64' Желтая карточкаМоррис Джордан
2:0
71' ГолМоррис Джордан
3:0
76' ГолРолдан Кристиан
90'+5
Ход матча
8'
1:0
64'
71'
2:0
74'
76'
86'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
29
Мелия
Тим
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
28
Дюк
Кэмерон
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
48 Kaveh Rad
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.33
|Моррис Джордан
|4
|0.27
|Ролдан Кристиан
|3
|0.2
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.2
|Брюин Уилл
|2
|0.13
|Рольдан Александер
|1
|0.07
|Руснак Альберт
|1
|0.07
|Joao Paulo I
|1
|0.07
|Арреага Хавьер
|1
|0.07
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.07
|Медранда Джимми
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|5 (1)
|0.28
|Саллой Даниэль
|4
|0.22
|Вальтер Реми
|2
|0.11
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.06
|Эспиноза Роджер
|1
|0.06
|Зуси Грэм
|1
|0.06
|Ционис Маринос
|1
|0.06
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|7
|0
|Фонтас Андреу
|3
|1
|Росель Ориоль
|3
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
25
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
2
8%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
2
29%
3
12%
31-45
1
14%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
29%
6
24%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
18%
6
40%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
3
20%
76-90
Пропущено
18
33
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
1
6%
2
6%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
4
22%
7
21%
46-60
4
22%
6
18%
61-75
5
28%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|9.
|Атланта Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|Интер Майами
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|5.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|11.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|4.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|5.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|8.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|9.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 12
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию