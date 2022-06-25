  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
1:3
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
6' Гол
Ловитц Дэниел
21' Желтая карточка
Найяр Энди
26' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
0:2
45' Гол
Мукхтар Хани
0:3
50' Гол
Мукхтар Хани
54' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
1:3
59' Гол
Фунтас Таксиархис
60' Желтая карточка
David Romney
63' Желтая карточка
Бирнбом Стив
84' Желтая карточка
Анунга Брайан
90' Желтая карточка
Хакенсон Люк
90'+6
1
Ромо
Рафаэль
31
Грессель
Юлиан
14
Найяр
Энди
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
5
Смит
Брэд
6
Каноуз
Расселл
13
Sofiane
Djeffal
8
Дуркин
Кристофер
11
Фунтас
Таксиархис
9
Камара
Ола
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Ди Си Юнайтед
5-3-2
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
0:0
М
5:2
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 6 0.4
Камара Ола 6 (1) 0.4
Эстрада Майкл 4 (1) 0.27
Каноуз Расселл 1 0.07
Флорес Эдисон 1 0.07
Грессель Юлиан 0 0
Nigel Robertha 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 8 0.47
Сапонг Чарльз 5 0.29
Мьюл Алекс 2 0.12
David Romney 2 0.12
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.06
Годой Анибал 1 0.06
Ловитц Дэниел 1 0.06
Циммерман Уолкер 1 0.06
Ake Arnaud Loba 1 0.06
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 5 0
Годой Анибал 4 0
Ловитц Дэниел 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Циммерман Уолкер 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Миллер Эрик 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Зубак Итан 2 0
Анунга Брайан 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
10 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
7
54%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
47%
4
31%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
8
42%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
7
27%
1
5%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 16 7 3 6 29 - 28 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Шарлотт 1:1 17 6 3 8 17 - 20 21
9. Атланта Юнайтед 0:1 15 5 4 6 22 - 21 19
10. Интер Майами 0:0 16 5 4 7 15 - 24 19
11. Торонто 1:0 16 5 3 8 22 - 29 18
12. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
13. Чикаго Файр 0:0 16 3 6 7 14 - 20 15
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
5. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 0:0 16 5 4 7 16 - 17 19
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Хьюстон Динамо 0:0 16 5 4 7 18 - 19 19
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 1:1 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Торонто 1:0 8 5 0 3 12 - 12 15
4. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
5. Атланта Юнайтед 0:1 8 4 3 1 17 - 10 15
6. Интер Майами 0:0 9 4 3 2 12 - 11 15
7. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
8. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 0:0 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Хьюстон Динамо 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 0:0 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
10. Атланта Юнайтед 0:1 7 1 1 5 5 - 11 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 0:0 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 1:0 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 1:1 9 0 3 6 6 - 15 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Миннесота Юнайтед 0:0 8 2 2 4 6 - 10 8
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:0 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Найяр Энди получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Ловитц Дэниел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 1:3 Нэшвилл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     