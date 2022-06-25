Стадион: Audi Field
1:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЛовитц Дэниел
21' Желтая карточкаНайяр Энди
26' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
0:2
45' ГолМукхтар Хани
0:3
50' ГолМукхтар Хани
54' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
1:3
59' ГолФунтас Таксиархис
60' Желтая карточкаDavid Romney
63' Желтая карточкаБирнбом Стив
84' Желтая карточкаАнунга Брайан
90' Желтая карточкаХакенсон Люк
90'+6
Ход матча
6'
0:1
21'
26'
45'
0:2
50'
0:3
54'
59'
60'
63'
84'
90'
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
-
32 Will Meyer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.4
|Камара Ола
|6 (1)
|0.4
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.27
|Каноуз Расселл
|1
|0.07
|Флорес Эдисон
|1
|0.07
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|8
|0.47
|Сапонг Чарльз
|5
|0.29
|Мьюл Алекс
|2
|0.12
|David Romney
|2
|0.12
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.06
|Годой Анибал
|1
|0.06
|Ловитц Дэниел
|1
|0.06
|Циммерман Уолкер
|1
|0.06
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.06
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Sofiane Djeffal
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Циммерман Уолкер
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|David Romney
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
10 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
7
54%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
47%
4
31%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
8
42%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
7
27%
1
5%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
31%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|16
|7
|3
|6
|29 - 28
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Шарлотт
|1:1
|17
|6
|3
|8
|17 - 20
|21
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|10.
|Интер Майами
|0:0
|16
|5
|4
|7
|15 - 24
|19
|11.
|Торонто
|1:0
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|12.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|5.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|16
|5
|4
|7
|16 - 17
|19
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|1:1
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Торонто
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 12
|15
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|Интер Майами
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|7.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|10.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|0:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|1:0
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|1:1
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию