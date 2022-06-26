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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
1:0
Первый тайм: 31'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Осорио Джонатан
28' Желтая карточка
Нельсон Джейден

Ход матча

8'
Осорио Джонатан
(Нельсон Джейден)
1:0
28'
Нельсон Джейден
 
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Атланта Юнайтед
3.90
4.60
4.15
Все Коэффициенты
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
23
Мавинга
Крис
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
34
Rocco
Rios
Novo
37
Aiden
McFadden
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
26
Caleb
Wiley
14
Ибарра
Франко
20
Хайндмен
Эмерсон
19
Араужо
Луис
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
7
Мартинес
Хосеф
Торонто
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Атланта Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.44
Осорио Джонатан 4 0.25
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.25
Deandre Kerr 2 0.13
Нельсон Джейден 1 0.06
Брэдли Майкл 1 0.06
Kosi Thompson 1 0.06
Акинола Айо 1 0.06
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 4 0.27
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.2
Араужо Луис 3 0.2
Thiago Almada 3 0.2
Дуайер Доминик 3 0.2
Морено Марселино 2 0.13
Леннон Брукс 2 0.13
Малрейни Джейк 1 0.07
Caleb Wiley 1 0.07
Alan Franco1 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 3 1
Нельсон Джейден 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
О'Нил Шейн 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Осорио Джонатан 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Морено Марселино 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Араужо Луис 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
30%
4
24%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
40%
6
35%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
7
41%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
1
6%
1
10%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
20%
5
23%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
8
36%
76-90

Пропущено

30
20
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
6
20%
4
20%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
7
23%
5
25%
31-45
9
30%
2
10%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
3
10%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 16 7 3 6 29 - 28 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Шарлотт 1:1 17 6 3 8 17 - 20 21
9. Атланта Юнайтед 0:1 15 5 4 6 22 - 21 19
10. Интер Майами 0:0 16 5 4 7 15 - 24 19
11. Торонто 1:0 16 5 3 8 22 - 29 18
12. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
13. Чикаго Файр 0:0 16 3 6 7 14 - 20 15
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
5. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 0:0 16 5 4 7 16 - 17 19
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Хьюстон Динамо 0:0 16 5 4 7 18 - 19 19
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 1:1 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Торонто 1:0 8 5 0 3 12 - 12 15
4. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
5. Атланта Юнайтед 0:1 8 4 3 1 17 - 10 15
6. Интер Майами 0:0 9 4 3 2 12 - 11 15
7. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
8. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 0:0 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Хьюстон Динамо 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 0:0 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
10. Атланта Юнайтед 0:1 7 1 1 5 5 - 11 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 0:0 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 1:0 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 1:1 9 0 3 6 6 - 15 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Миннесота Юнайтед 0:0 8 2 2 4 6 - 10 8
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:0 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Джейден Нельсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Атланта Юнайтед
3.90
4.60
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 1:0 Атланта Юнайтед онлайн

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