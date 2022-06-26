Стадион: БМО Филд
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
8'
28'
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
29 Deandre Kerr
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Торонто
Атланта Юнайтед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.44
|Осорио Джонатан
|4
|0.25
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.25
|Deandre Kerr
|2
|0.13
|Нельсон Джейден
|1
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|Kosi Thompson
|1
|0.06
|Акинола Айо
|1
|0.06
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|4
|0.27
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.2
|Араужо Луис
|3
|0.2
|Thiago Almada
|3
|0.2
|Дуайер Доминик
|3
|0.2
|Морено Марселино
|2
|0.13
|Леннон Брукс
|2
|0.13
|Малрейни Джейк
|1
|0.07
|Caleb Wiley
|1
|0.07
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|3
|1
|Нельсон Джейден
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Осорио Джонатан
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|4
|0
|Дуайер Доминик
|2
|1
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
30%
4
24%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
40%
6
35%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
7
41%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
1
6%
1
10%
76-90
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
20%
5
23%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
8
36%
76-90
Пропущено
30
20
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
6
20%
4
20%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
7
23%
5
25%
31-45
9
30%
2
10%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
3
10%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|16
|7
|3
|6
|29 - 28
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Шарлотт
|1:1
|17
|6
|3
|8
|17 - 20
|21
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|10.
|Интер Майами
|0:0
|16
|5
|4
|7
|15 - 24
|19
|11.
|Торонто
|1:0
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|12.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|5.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|16
|5
|4
|7
|16 - 17
|19
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|1:1
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Торонто
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 12
|15
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|Интер Майами
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|7.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|10.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|0:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|1:0
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|1:1
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию