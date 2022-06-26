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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
2:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Осорио Джонатан
28' Желтая карточка
Нельсон Джейден
52' Желтая карточка
Сальседо Карлос
54' Желтая карточка
Морено Марселино
1:1
57' Гол
Араужо Луис
70' Желтая карточка
Араужо Луис
2:1
78' Гол
Присо-Мбонге Ральф
90'+7
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
23
Мавинга
Крис
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
34
Rocco
Rios
Novo
37
Aiden
McFadden
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
26
Caleb
Wiley
14
Ибарра
Франко
20
Хайндмен
Эмерсон
19
Араужо
Луис
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
7
Мартинес
Хосеф
Торонто
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Атланта Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.44
Осорио Джонатан 4 0.25
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.25
Deandre Kerr 2 0.13
Нельсон Джейден 1 0.06
Брэдли Майкл 1 0.06
Kosi Thompson 1 0.06
Акинола Айо 1 0.06
Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Луис 4 0.27
Ronaldo Morell 4 0.27
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.2
Thiago Almada 3 0.2
Дуайер Доминик 3 0.2
Морено Марселино 2 0.13
Леннон Брукс 2 0.13
Малрейни Джейк 1 0.07
Caleb Wiley 1 0.07
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 4 1
Нельсон Джейден 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
О'Нил Шейн 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Осорио Джонатан 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Морено Марселино 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Араужо Луис 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
30%
4
24%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
40%
6
35%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
7
41%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
1
6%
1
10%
76-90

Забито

22
23
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
23%
5
22%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
27%
8
35%
76-90

Пропущено

31
22
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
6
19%
5
23%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
10
32%
2
9%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
3
10%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 0:0 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Даллас 1:0 16 8 4 4 25 - 15 28
3. Остин 0:1 16 8 3 5 29 - 19 27
4. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
7. Остин 0:1 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 0:0 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 0:1 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:0 8 3 3 2 10 - 7 12
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Джейден Нельсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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