Стадион: PNC Stadium
2:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолThorleif Ulfarsson
38' Желтая карточкаFederico Navarro
41' Желтая карточкаРодригес Мемо
2:0
45' ГолКинтеро Дарвин
64' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
79' Желтая карточкаСерен Дарвин
80' Желтая карточкаЭспиноса Джон
90' Желтая карточкаПаркер Тим
90'+9
Ход матча
24'
38'
41'
45'
2:0
64'
79'
80'
90'
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
-
26 Jhon Duran
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Чикаго Файр
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|6
|0.38
|Кинтеро Дарвин
|6 (1)
|0.38
|Пашер Тайлер
|2
|0.13
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.13
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.13
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.06
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.19
|Пржибылко Каспер
|3
|0.19
|Герберс Фабиан
|1
|0.06
|Jhon Duran
|1
|0.06
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.06
|Иванов Станислав III
|1
|0.06
|Мюллер Крис
|1
|0.06
|Омсберг Уайетт
|1
|0.06
|Теран Карлос
|1
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|Хименес Гастон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|7
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Родригес Мемо
|4
|0
|Лундквист Адам
|2
|1
|Серен Дарвин
|3
|0
|Вера Матиас
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Зе Карлос
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Теран Карлос
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
2
12%
1-15
3
38%
4
24%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
7
35%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
5
33%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
5
26%
4
19%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|9.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|10.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|Торонто
|16
|5
|3
|8
|23 - 30
|18
|13.
|Чикаго Файр
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|2.
|Даллас
|1:0
|16
|8
|4
|4
|25 - 15
|28
|3.
|Остин
|0:1
|16
|8
|3
|5
|29 - 19
|27
|4.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Торонто
|8
|5
|0
|3
|13 - 13
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Остин
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Даллас
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию