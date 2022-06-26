  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
24' Гол
Thorleif Ulfarsson
38' Желтая карточка
Federico Navarro
41' Желтая карточка
Родригес Мемо
2:0
45' Гол
Кинтеро Дарвин
64' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
79' Желтая карточка
Серен Дарвин
80' Желтая карточка
Эспиноса Джон
90' Желтая карточка
Паркер Тим
90'+9
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
2
Стирс
Дэниэл
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
8
Родригес
Мемо
9
Carlos
Ferreira
III
34
Thorleif
Ulfarsson
23
Кинтеро
Дарвин
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Борнштейн
Джонатан
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
99
Иванов
Станислав
III
40
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Чикаго Файр

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

М
4:0
М
0:1
М
2:3
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 6 0.38
Кинтеро Дарвин 6 (1) 0.38
Пашер Тайлер 2 0.13
Пико Фабрис 2 (1) 0.13
Thorleif Ulfarsson 2 0.13
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Хадебе Тинейдж 1 0.06
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.19
Пржибылко Каспер 3 0.19
Герберс Фабиан 1 0.06
Jhon Duran 1 0.06
Борнштейн Джонатан 1 0.06
Иванов Станислав III 1 0.06
Мюллер Крис 1 0.06
Омсберг Уайетт 1 0.06
Теран Карлос 1 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.06
Хименес Гастон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 7 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Кинтеро Дарвин 4 0
Родригес Мемо 4 0
Лундквист Адам 2 1
Серен Дарвин 3 0
Вера Матиас 3 0
Пико Фабрис 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Стирс Дэниэл 2 0
Паркер Тим 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Зе Карлос 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Теран Карлос 2 0
Казас Хавьер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
2
12%
1-15
3
38%
4
24%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
7
35%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
5
26%
4
19%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 0:0 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Даллас 1:0 16 8 4 4 25 - 15 28
3. Остин 0:1 16 8 3 5 29 - 19 27
4. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
7. Остин 0:1 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 0:0 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 0:1 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:0 8 3 3 2 10 - 7 12
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Кинтеро Дарвин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Федерико Наварро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Thorleif Ulfarsson бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 2:0 Чикаго Файр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     