Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Коллман Брент получил желтую карточку от судьи

90' Г О О О О Л - Индиана Васильев бьет в цель!

87' Г О О О О Л - Индиана Васильев бьет в цель!