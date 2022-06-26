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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
2:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
6' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
16' Желтая карточка
Йедлин Деандре
43' Желтая карточка
Фрагапане Франко
46' Желтая карточка
Лоу Дэмион
0:1
65' Гол
Амарилья Луис
66' Желтая карточка
Грегоре
72' Желтая карточка
Хейс Джекори
1:1
87' Гол
Васильев Индиана
2:1
90' Гол
Васильев Индиана
90' Желтая карточка
Коллман Брент
90'+7
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
13
Ульоа
Виктор
26
Грегоре
16
Тейлор
Роберт
22
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
9
Кампана
Леонардо
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
8
Росалес
Джозеф
33
Kervin
Arriaga
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Интер Майами
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 7 0.44
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.13
Тейлор Роберт 2 0.13
Васильев Индиана 2 0.13
Ласситер Ариэль 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Лоу Дэмион 1 0.06
Робинсон Робби 1 0.06
Йедлин Деандре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Jean Mota 0 0
Маквей Кристофер 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 6 0.38
Emanuel Reynoso2 3 (2) 0.19
Амарилья Луис 3 0.19
Дотсон Хассани 1 0.06
Тейлор Ди Джей 1 0.06
Дибасси Бакай 1 0.06
Данлади Абу 1 0.06
Kervin Arriaga 1 0.06
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 8 0
Лоу Дэмион 5 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Дюк Брайс 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 8 0
Боксолл Михаэл 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Emanuel Reynoso2 5 0
Лод Робин 4 0
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Росалес Джозеф 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
2
29%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
15%
1
17%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
6
35%
2
11%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
7
28%
2
11%
61-75
5
20%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 0:0 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Даллас 1:0 16 8 4 4 25 - 15 28
3. Остин 0:1 16 8 3 5 29 - 19 27
4. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
7. Остин 0:1 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 0:0 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 0:1 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:0 8 3 3 2 10 - 7 12
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Йедлин Деандре получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Тейлор Ди Джей получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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