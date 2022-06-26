Стадион: DRV PNK Stadium
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
16' Желтая карточкаЙедлин Деандре
43' Желтая карточкаФрагапане Франко
46' Желтая карточкаЛоу Дэмион
0:1
65' ГолАмарилья Луис
66' Желтая карточкаГрегоре
72' Желтая карточкаХейс Джекори
1:1
87' ГолВасильев Индиана
2:1
90' ГолВасильев Индиана
90' Желтая карточкаКоллман Брент
90'+7
Ход матча
16'
43'
46'
65'
0:1
66'
72'
87'
1:1
90'
2:1
90'
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
13
Ульоа
Виктор
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|7
|0.44
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.13
|Тейлор Роберт
|2
|0.13
|Васильев Индиана
|2
|0.13
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Лоу Дэмион
|1
|0.06
|Робинсон Робби
|1
|0.06
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Маквей Кристофер
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|6
|0.38
|Emanuel Reynoso2
|3 (2)
|0.19
|Амарилья Луис
|3
|0.19
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.06
|Дибасси Бакай
|1
|0.06
|Данлади Абу
|1
|0.06
|Kervin Arriaga
|1
|0.06
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|8
|0
|Лоу Дэмион
|5
|1
|Jean Mota
|4
|1
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Васильев Индиана
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|8
|0
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|5
|0
|Лод Робин
|4
|0
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Росалес Джозеф
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
2
29%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
15%
1
17%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
6
35%
2
11%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
7
28%
2
11%
61-75
5
20%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|9.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|10.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|Торонто
|16
|5
|3
|8
|23 - 30
|18
|13.
|Чикаго Файр
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|2.
|Даллас
|1:0
|16
|8
|4
|4
|25 - 15
|28
|3.
|Остин
|0:1
|16
|8
|3
|5
|29 - 19
|27
|4.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Торонто
|8
|5
|0
|3
|13 - 13
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Остин
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Даллас
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию