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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
0:1
Второй тайм: 65'
Даллас
0'
10' Желтая карточка
Хименес Эктор
20' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
45' Желтая карточка
Фелипе
0:1
60' Гол
Арриола Пол
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
22
Фелипе
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Остин
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Остин
Даллас

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
3:5
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 8 (2) 0.5
Урути Максимилиано 5 0.31
Фагундес Диего 3 0.19
Ринг Александр 2 0.13
Финлей Итан 2 0.13
Габриэльсен Рубен 2 0.13
Домингес Сесильо 2 0.13
Касканте Хулио 1 0.06
Даниэль Перейра 1 0.06
Хюсен Дэнни 1 0.06
Джитте Мусса 1 0.06
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Галлахер Джон 0 0
Gavin Wolff 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.56
Арриола Пол 7 0.44
Alan Velasco 2 0.13
Хара Франко 2 (1) 0.13
Сервания Брандон 1 0.06
Обриан Ядер 1 0.06
Факундо Киньон 1 0.06
Tsiki Ntsabeleng 1 0.06
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 5 2
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Галлахер Джон 2 0
Фелипе 2 0
Kipp Keller 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Факундо Киньон 4 0
Фарфан Марко 4 0
Alan Velasco 4 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Арриола Пол 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
7
47%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
18%
2
8%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
2
7%
5
21%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
6
21%
8
33%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1
Даллас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 0:0 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Даллас 1:0 16 8 4 4 25 - 15 28
3. Остин 0:1 16 8 3 5 29 - 19 27
4. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
7. Остин 0:1 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 0:0 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 0:1 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:0 8 3 3 2 10 - 7 12
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Хименес Эктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Даллас
2.50
3.55
2.95
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