Стадион: Q2 Stadium
0'
10' Желтая карточкаХименес Эктор
20' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
45' Желтая карточкаФелипе
0:1
60' ГолАрриола Пол
Ход матча
10'
45'
60'
0:1
22
Фелипе
33
Gavin
Wolff
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Остин
Даллас
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|8 (2)
|0.5
|Урути Максимилиано
|5
|0.31
|Фагундес Диего
|3
|0.19
|Ринг Александр
|2
|0.13
|Финлей Итан
|2
|0.13
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.13
|Домингес Сесильо
|2
|0.13
|Касканте Хулио
|1
|0.06
|Даниэль Перейра
|1
|0.06
|Хюсен Дэнни
|1
|0.06
|Джитте Мусса
|1
|0.06
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.56
|Арриола Пол
|7
|0.44
|Alan Velasco
|2
|0.13
|Хара Франко
|2 (1)
|0.13
|Сервания Брандон
|1
|0.06
|Обриан Ядер
|1
|0.06
|Факундо Киньон
|1
|0.06
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.06
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|5
|2
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Kipp Keller
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Факундо Киньон
|4
|0
|Фарфан Марко
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
7
47%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
28
24
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
18%
2
8%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
2
7%
5
21%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
6
21%
8
33%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1
Даллас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|9.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|10.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|Торонто
|16
|5
|3
|8
|23 - 30
|18
|13.
|Чикаго Файр
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|2.
|Даллас
|1:0
|16
|8
|4
|4
|25 - 15
|28
|3.
|Остин
|0:1
|16
|8
|3
|5
|29 - 19
|27
|4.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Торонто
|8
|5
|0
|3
|13 - 13
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Остин
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Даллас
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию