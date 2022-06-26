Стадион: Рио Тинто
0:0
Первый тайм: 24'
0'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Рубин
Рубио
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
27
Берри
Мигель
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
12 Диас ЛуисНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Jake Morris
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Коламбус Кру
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|3
|0.18
|Кордова Серхио
|3
|0.18
|Глэд Джастин
|3
|0.18
|Мерам Джастин
|2
|0.12
|Шмитт Тейт
|2
|0.12
|Сильва Марсело
|2
|0.12
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.06
|Крейлах Дамир
|1
|0.06
|Саварино Джефферсон
|1
|0.06
|Броди Эндрю
|1
|0.06
|Джулио Андерсон
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.29
|Этьенн Дерик
|3
|0.21
|Уртадо Эрик
|3
|0.21
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.14
|Берри Мигель
|2
|0.14
|Сантуш Педру
|1
|0.07
|Менса Джонатан
|1
|0.07
|Зардес Гьяси
|1
|0.07
|Диас Луис III
|1
|0.07
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Эррера Аарон
|3
|1
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Сильва Марсело
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|3
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Уртадо Эрик
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
20
20
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
7
35%
1
5%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
30%
5
25%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|9.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|10.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|Торонто
|16
|5
|3
|8
|23 - 30
|18
|13.
|Чикаго Файр
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|2.
|Даллас
|1:0
|16
|8
|4
|4
|25 - 15
|28
|3.
|Остин
|0:1
|16
|8
|3
|5
|29 - 19
|27
|4.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Торонто
|8
|5
|0
|3
|13 - 13
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Остин
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Даллас
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию