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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Коламбус Кру
0'
45' Желтая карточка
Сильва Марсело
79' Желтая карточка
Морейра Стивен
90'+7
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
11
Саварино
Джефферсон
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
14
Рубин
Рубио
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
26
Игбекеме
Джеймс
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
27
Берри
Мигель
25
Sean
Zawadzki
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Коламбус Кру
4-3-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Коламбус Кру

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
4:3
М
2:2
М
1:1
М
4:0
М
0:2
М
0:2
М
2:1
К
4:1
К
0:0
М
2:0
М
1:0
М
2:3
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.18
Кордова Серхио 3 0.18
Глэд Джастин 3 0.18
Мерам Джастин 2 0.12
Шмитт Тейт 2 0.12
Сильва Марсело 2 0.12
Чанг Майкель 1 0.06
Руис Пабло 1 (1) 0.06
Крейлах Дамир 1 0.06
Саварино Джефферсон 1 0.06
Броди Эндрю 1 0.06
Джулио Андерсон 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.29
Этьенн Дерик 3 0.21
Уртадо Эрик 3 0.21
Нэйджби Дарлингтон 2 0.14
Берри Мигель 2 0.14
Сантуш Педру 1 0.07
Менса Джонатан 1 0.07
Зардес Гьяси 1 0.07
Диас Луис III 1 0.07
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Эррера Аарон 3 1
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Луис Эвертон 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Глэд Джастин 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Холт Эрик 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 4 0
Сантуш Педру 3 0
Менса Джонатан 3 0
Морейра Стивен 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Уртадо Эрик 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

20
20
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
7
35%
1
5%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Коламбус Кру онлайн

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