Стадион: Провиденс
3:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЧара Диего
45' Желтая карточкаЯрброуг Вильям
1:0
45' ПенальтиБланко Себастьян
2:0
54' ГолНезгода Ярослав
3:0
62' ГолНезгода Ярослав
84' Желтая карточкаЭстевес Лукас
90' Желтая карточкаDantouma Toure
90'+4
Ход матча
27'
45'
45'
1:0
54'
2:0
62'
84'
90'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
16 Маяка ФилипНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
30.8%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туилома Билл
|5
|0.29
|Незгода Ярослав
|5
|0.29
|Чара Йимми
|4
|0.24
|Бланко Себастьян
|3 (1)
|0.18
|Паредес Кристиан
|2 (1)
|0.12
|Nathan Fogaca
|2
|0.12
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.12
|Santiago Moreno
|1
|0.06
|Лориа Марвин
|1
|0.06
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|7 (1)
|0.44
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.19
|Льюис Джонатан
|2
|0.13
|Барриос Майкл
|1
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.06
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.06
|Абубакар Лалас
|1
|0.06
|Шиньяшики Андре
|1
|0.06
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Чара Диего
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Туилома Билл
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Эстевес Лукас
|3
|1
|Уилсон Дэнни
|4
|0
|Акоста Бриан
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
4
25%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Забито
26
17
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
6
35%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
9
35%
4
24%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
3
18%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
7
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|9.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|10.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Коламбус Кру
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|Торонто
|16
|5
|3
|8
|23 - 30
|18
|13.
|Чикаго Файр
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|2.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Торонто
|8
|5
|0
|3
|13 - 13
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию