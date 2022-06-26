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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
3:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
27' Желтая карточка
Чара Диего
45' Желтая карточка
Ярброуг Вильям
1:0
45' Пенальти
Бланко Себастьян
2:0
54' Гол
Незгода Ярослав
3:0
62' Гол
Незгода Ярослав
84' Желтая карточка
Эстевес Лукас
90' Желтая карточка
Dantouma Toure
90'+4
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
22
Ярброуг
Вильям
5
Трасти
Остон
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
33
Бейташур
Стивен
32
Уорнер
Коллен
12
Барриос
Майкл
7
Льюис
Джонатан
14
Кайе
Марк-Энтони
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
30.8%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туилома Билл 5 0.29
Незгода Ярослав 5 0.29
Чара Йимми 4 0.24
Бланко Себастьян 3 (1) 0.18
Паредес Кристиан 2 (1) 0.12
Nathan Fogaca 2 0.12
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.12
Santiago Moreno 1 0.06
Лориа Марвин 1 0.06
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 7 (1) 0.44
Кайе Марк-Энтони 3 0.19
Льюис Джонатан 2 0.13
Барриос Майкл 1 0.06
Эстевес Лукас 1 0.06
Зардес Гьяси 1 (1) 0.06
Абубакар Лалас 1 0.06
Шиньяшики Андре 1 0.06
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 6 2
Браво Клаудио III 5 1
Чара Диего 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Бланко Себастьян 3 0
Туилома Билл 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Чара Йимми 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Трасти Остон 4 1
Абубакар Лалас 5 0
Эстевес Лукас 3 1
Уилсон Дэнни 4 0
Акоста Бриан 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Розенберри Киган 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
4
25%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Забито

26
17
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
6
35%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
9
35%
4
24%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
7
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Бланко Себастьян из команды Портленд Тимберс забивает с точки!
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