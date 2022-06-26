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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 45'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
11
Сифуэнтес
Хосе
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Брайан
II
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
21
Фернандес
Омир
9
Климала
Патрик
74
Барлоу
Том
Лос-Анджелес
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
4:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 6 (2) 0.4
Аранго Кристиан 4 (1) 0.27
Холлингсхед Райан 4 0.27
Сифуэнтес Хосе 3 0.2
Опоку Квадво 3 0.2
Родригес Брайан II 2 0.13
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.13
Мурильо Хесус 1 0.07
Фалл Мамаду 1 0.07
Мусовски Дэниел 1 0.07
Санчес Илье 1 0.07
Акоста Келлин 1 0.07
Эскобар Франко 1 0.07
Паласиос Диего 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 7 (2) 0.41
Лима Лукас II 5 0.29
Климала Патрик 4 (1) 0.24
Фернандес Омир 2 0.12
Лонг Аарон 2 0.12
Харпер Кэмерон 1 0.06
Барлоу Том 1 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.06
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Сифуэнтес Хосе 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Акоста Келлин 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 5 1
Нилис Шон 5 0
Кассерес Кристиан 5 0
Климала Патрик 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Амайя Фрэнки 2 1
Эдвардс Томас 3 0
Толкин Джон 3 0
Лонг Аарон 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Харпер Кэмерон 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
32%
3
23%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
50%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Забито

29
23
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
2
7%
2
9%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
11
38%
4
17%
76-90

Пропущено

16
20
13 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
1
6%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 17 7 6 4 26 - 17 27
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
3. Лос-Анджелес 0:0 15 8 4 3 28 - 17 28
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 0:0 9 5 3 1 18 - 9 18
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 9 5 2 2 14 - 8 17
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 0:0 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.03
3.85
3.75
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Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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Лос-Анджелес
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