Стадион: Banc of California Stadium
2:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаНилис Дилан
1:0
67' ГолАранго Кристиан
2:0
70' ГолПаласиос Диего
83' Желтая карточкаАкоста Келлин
90'+6
Ход матча
45'
67'
1:0
70'
83'
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
12
Нилис
Дилан
10
Морган
Льюис
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
28 Zachary Ryan
-
22 Serge Ngoma
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|6 (2)
|0.4
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|0.33
|Холлингсхед Райан
|4
|0.27
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0.2
|Опоку Квадво
|3
|0.2
|Родригес Брайан II
|2
|0.13
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.13
|Мурильо Хесус
|1
|0.07
|Паласиос Диего
|1
|0.07
|Фалл Мамаду
|1
|0.07
|Мусовски Дэниел
|1
|0.07
|Санчес Илье
|1
|0.07
|Акоста Келлин
|1
|0.07
|Эскобар Франко
|1
|0.07
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|7 (2)
|0.41
|Лима Лукас II
|5
|0.29
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.24
|Фернандес Омир
|2
|0.12
|Лонг Аарон
|2
|0.12
|Харпер Кэмерон
|1
|0.06
|Барлоу Том
|1
|0.06
|Кассерес Кристиан
|1
|0.06
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|6
|1
|Нилис Шон
|5
|0
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Эдвардс Томас
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
50%
1
10%
76-90
Пропущено
8
11
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Забито
31
23
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
2
6%
2
9%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
11
35%
4
17%
76-90
Пропущено
16
22
13 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
1
6%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|9.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|10.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Коламбус Кру
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|Торонто
|16
|5
|3
|8
|23 - 30
|18
|13.
|Чикаго Файр
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|9
|3
|3
|30 - 17
|30
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Торонто
|8
|5
|0
|3
|13 - 13
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию