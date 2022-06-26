  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 65'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
9' Гол
Уре Микаэль
13' Желтая карточка
Родригес Сантьяго

Ход матча

9'
Уре Микаэль
(Бедойя Алехандро)
1:0
13'
 
Родригес Сантьяго
46'
 
Амундсен Мальте
Глостер Кристофер
46'
 
Тиннерхольм Антон
Грей Тэйвон
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.67
4.23
2.65
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
2
Глостер
Кристофер
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (1) 0.44
Карранса Хулиан 4 (1) 0.25
Бедойя Алехандро 3 0.19
Уре Микаэль 3 0.19
Бёрк Кори 2 0.13
Сантос Сержио II 1 0.06
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Харриэль Натан 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (3) 0.47
Хавьер Тиаго 4 0.27
Talles Magno 3 0.2
Калленс Александр 3 0.2
Родригес Сантьяго 2 0.13
Перейра Габриэл 2 0.13
Паркс Китон 2 0.13
Эбер Араужо 2 (1) 0.13
Глостер Кристофер 1 0.07
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 1
Мартинес Хосе Андрес 6 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 3 0
Бедойя Алехандро 2 0
Газдаг Даниэль 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 6 0
Родригес Сантьяго 5 0
Моралес Альфредо 3 1
Асеведо Николас 4 0
Калленс Александр 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Паркс Китон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
3
27%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
1
9%
4
18%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
21%
5
19%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
6
32%
6
22%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
1
5%
5
19%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 16 7 8 1 21 - 11 29
2. Нью-Йорк Сити 0:1 15 8 3 4 26 - 12 27
3. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 9 3 3 30 - 17 30
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:1 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 1:0 9 4 5 0 10 - 4 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 9 6 2 1 20 - 9 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 1:0 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 0:1 6 2 1 3 4 - 4 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Родригес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.67
4.23
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 