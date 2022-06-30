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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
1:2
Конец матча
Коламбус Кру
0'
0:1
18' Гол
Sean Zawadzki
0:2
30' Гол
Нэйджби Дарлингтон
37' Желтая карточка
Kosi Thompson
1:2
54' Гол
Хименес Хесус
66' Желтая карточка
Jacen Russell-Rowe
66' Желтая карточка
Осорио Джонатан
90' Желтая карточка
Игбекеме Джеймс
90'+4
25
Боно
Александер
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
38
Luca
Petrasso
8
Присо-Мбонге
Ральф
4
Брэдли
Майкл
10
Посуэло
Алехандро
11
Нельсон
Джейден
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
1
Ром
Элой
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
5
Дегенек
Милош
31
Морейра
Стивен
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
25
Sean
Zawadzki
7
Сантуш
Педру
39
Jacen
Russell-Rowe
10
Селараян
Лукас
Торонто
4-4-2
Коламбус Кру
3-5-2

История личных встреч

Торонто
Коламбус Кру

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

38 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
2:2
М
3:3
М
0:2
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
0:0
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
0:2
ТМС
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.47
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.24
Осорио Джонатан 4 0.24
Deandre Kerr 2 0.12
Нельсон Джейден 1 0.06
Брэдли Майкл 1 0.06
Kosi Thompson 1 0.06
Акинола Айо 1 0.06
Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.27
Этьенн Дерик 3 0.2
Нэйджби Дарлингтон 3 0.2
Уртадо Эрик 3 0.2
Берри Мигель 2 0.13
Сантуш Педру 1 0.07
Менса Джонатан 1 0.07
Зардес Гьяси 1 0.07
Диас Луис III 1 0.07
Sean Zawadzki 1 0.07
Jacen Russell-Rowe 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 4 1
Осорио Джонатан 4 0
Нельсон Джейден 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
О'Нил Шейн 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0
Deandre Kerr 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 4 0
Сантуш Педру 3 0
Менса Джонатан 3 0
Морейра Стивен 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Уртадо Эрик 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
7
41%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

23
22
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
22%
3
14%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
6
26%
5
23%
76-90

Пропущено

33
14
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
6
18%
3
21%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
10
30%
4
29%
46-60
3
9%
1
7%
61-75
3
9%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:1 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
3. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 1:0 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 9 3 3 30 - 17 30
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 0:1 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 1:0 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 9 6 2 1 20 - 9 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 0:1 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 1:0 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Kosi Thompson получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Нэйджби Дарлингтон бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Sean Zawadzki бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Торонто 1:2 Коламбус Кру онлайн

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