Стадион: БМО Филд
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолSean Zawadzki
0:2
30' ГолНэйджби Дарлингтон
37' Желтая карточкаKosi Thompson
1:2
54' ГолХименес Хесус
66' Желтая карточкаJacen Russell-Rowe
66' Желтая карточкаОсорио Джонатан
90' Желтая карточкаИгбекеме Джеймс
90'+4
Ход матча
18'
30'
37'
54'
66'
90'
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
29 Deandre Kerr
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Торонто
Коламбус Кру
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
38 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.47
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.24
|Осорио Джонатан
|4
|0.24
|Deandre Kerr
|2
|0.12
|Нельсон Джейден
|1
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|Kosi Thompson
|1
|0.06
|Акинола Айо
|1
|0.06
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.06
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.27
|Этьенн Дерик
|3
|0.2
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.2
|Уртадо Эрик
|3
|0.2
|Берри Мигель
|2
|0.13
|Сантуш Педру
|1
|0.07
|Менса Джонатан
|1
|0.07
|Зардес Гьяси
|1
|0.07
|Диас Луис III
|1
|0.07
|Sean Zawadzki
|1
|0.07
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|4
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Нельсон Джейден
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Уртадо Эрик
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
7
41%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
23
22
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
22%
3
14%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
6
26%
5
23%
76-90
Пропущено
33
14
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
6
18%
3
21%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
10
30%
4
29%
46-60
3
9%
1
7%
61-75
3
9%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|1:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|9
|3
|3
|30 - 17
|30
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|10.
|Портленд Тимберс
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию