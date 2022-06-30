  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
1:0
Второй тайм: 79'
Филадельфия Юнион
0'
29' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
35' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
51' Желтая карточка
Теран Карлос
1:0
68' Гол
Federico Navarro
73' Вторая желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
78' Желтая карточка
Вагнер Кай
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
36
Andre
Reynolds
II
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
Чикаго Файр
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.18
Пржибылко Каспер 3 0.18
Герберс Фабиан 1 0.06
Jhon Duran 1 0.06
Борнштейн Джонатан 1 0.06
Иванов Станислав III 1 0.06
Мюллер Крис 1 0.06
Омсберг Уайетт 1 0.06
Federico Navarro 1 0.06
Теран Карлос 1 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.06
Хименес Гастон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Секулич Борис 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (1) 0.41
Карранса Хулиан 4 (1) 0.24
Бедойя Алехандро 3 0.18
Уре Микаэль 3 0.18
Бёрк Кори 3 0.18
Сантос Сержио II 1 0.06
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Теран Карлос 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Карранса Хулиан 6 1
Бёрк Кори 4 0
Бедойя Алехандро 3 0
Вагнер Кай 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
1
7%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
3
20%
6
29%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
33%
2
10%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:1 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
3. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 1:0 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 9 3 3 30 - 17 30
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 0:1 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 1:0 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 9 6 2 1 20 - 9 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 0:1 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 1:0 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Филадельфия Юнион
3.40
3.45
3.15
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 