Стадион: Солджер Филд
1:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
35' Желтая карточкаБедойя Алехандро
51' Желтая карточкаТеран Карлос
1:0
68' ГолFederico Navarro
72' Вторая желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
77' Желтая карточкаВагнер Кай
83' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
90'+8
Ход матча
35'
51'
68'
77'
83'
23
Теран
Карлос
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Jhon Duran
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.18
|Пржибылко Каспер
|3
|0.18
|Герберс Фабиан
|1
|0.06
|Jhon Duran
|1
|0.06
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.06
|Иванов Станислав III
|1
|0.06
|Мюллер Крис
|1
|0.06
|Омсберг Уайетт
|1
|0.06
|Federico Navarro
|1
|0.06
|Теран Карлос
|1
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|Хименес Гастон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.41
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.24
|Бедойя Алехандро
|3
|0.18
|Уре Микаэль
|3
|0.18
|Бёрк Кори
|3
|0.18
|Сантос Сержио II
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|1
|Карранса Хулиан
|6
|1
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
1
6%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|1:1
|17
|7
|6
|4
|27 - 18
|27
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|2:0
|18
|5
|7
|6
|27 - 26
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 19
|21
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|10
|6
|3
|1
|21 - 10
|21
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|1:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|2:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Даллас
|1:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|2:0
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|8
|2
|0
|6
|8 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию